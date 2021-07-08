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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hem öğreniyorlar hem spor yapıyorlar

İHA

Hem öğreniyorlar hem spor yapıyorlar

2017 yılında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğünce hayata geçirilen "Dinimi Öğreniyor Sporumu Yapıyorum" projesi meyvelerini vermeye başladı.
Yıl boyunca hem dini hem de sportif eğitimler alan gençler taekwondo branşında elde ettikleri başarılarla göz doldurdu. Beyaz kuşakta başlayarak çalışmalarını sürdüren gençler, Konya’da yapılan Kuşak Sınavında gösterdikleri performansla göz doldurdu. Sporcular kuşak sınavını başarıyla geçerek siyah kuşağa terfi ettiler.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yaptığı açıklamada, “Projenin ilk meyvelerini almamız sevindirici ve önemli bizler için. Bu projenin İl Koordinatörlüğünü yapan taekwondo antrenörümüz Salih Çelik’e, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve İl Müftüsü Şahin Güven’e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi de tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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