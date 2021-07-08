Yaralı kartal için tedavi süreci başladı

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde bir vatandaş tarafından ayağından yaralı olarak bulunan kartal, gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Açlıktan ve susuzluktan yorgun düşen ve yürüme güçlüğü çeken kartal, Milli Park ekiplerince teslim alındıktan sonra hızlıca Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı’nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımlarını yaptırmak üzere teslim edildi.

Yaralı kartalın gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından yine Milli Park ekiplerince teslim alınarak doğal yaşam ortamına bırakılacak.

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