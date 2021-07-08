Duru Aksoy, Türkiye ikincisi oldu

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20202021 Okul Sporları Online Satranç Turnuvası Türkiye Finali’nde 6 Kayseri’den 6 sporcu mücadele etti.



MiniklerKüçükler kategorilerinde yapılan Türkiye Şampiyonasına Kayserili sporcular Talas Gençlik Merkezi’nde katıldılar. Küçükler kategorisinde mücadele eden Duru Aksoy, göstermiş olduğu performansla Türkiye ikincisi oldu.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Duru Aksoy’u göstermiş olduğu performanstan dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.



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