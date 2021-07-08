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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Duru Aksoy, Türkiye ikincisi oldu

İHA

Duru Aksoy, Türkiye ikincisi oldu

20202021 Okul Sporları Online Satranç Turnuvası Türkiye Finali’nde 6 Kayseri’den 6 sporcu mücadele etti.

MiniklerKüçükler kategorilerinde yapılan Türkiye Şampiyonasına Kayserili sporcular Talas Gençlik Merkezi’nde katıldılar. Küçükler kategorisinde mücadele eden Duru Aksoy, göstermiş olduğu performansla Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Duru Aksoy’u göstermiş olduğu performanstan dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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