Kayseri'de terör örgütü şüphelisi 3 kadın tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kadın ile PKK/KCK terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde olduğu tespit edilen 1 kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kadın şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Ayrıca PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda TEM Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu L.H.Ö. isimli kadın da yakalanarak gözaltına alındı.
3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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