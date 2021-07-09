15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında üç Kayserili bisikletçi 6 günde bisikletleriyle İstanbul’a gitmeyi hedefliyor.

Kendilerine '15 Temmuz Bisiklet Grubu' adını verdikleri bisiklet sporcuları İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret etti. Grup Lideri Hamza Şeker, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’ya düzenledikleri tur hakkında bilgi vererek şunları söyledi; “Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Unutma Unutturma 15 Temmuz Şehitleri Anma İstanbul Turunu inşallah geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Bu turu düzenlemedeki amacımız 15 Temmuz’da yaşananları canlı tutabilmek ve halen akıllarından hainlik geçenlere karşı kararlılığımızı ortaya koymaktır."

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde uğurlama öncesinde konuşan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Böyle anlamlı bir projede bulundukları için teşekkür ederken, necip milletimizin duyarlılığı ve kahramanlığının gençler nesillere aktarılması noktasında farkındalık oluşturdunuz. Bu millete Allah bir daha bu tip hainlikleri yaşatmasın, hainlere karşı dimdik buradayız. Siz sporcularımıza da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Allah sağ salim gidip gelmenizi nasip eylesin” dedi. Yapılan açıklamalar sonrasında bisiklet sporcuları İstanbul’a doğru pedal çevirmeye başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.