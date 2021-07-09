Develi - Erciyes yol aydınlatma çalışmalarının ikinci ve son etap çalışmaları başladı

Develi’den Erciyes Tekir Gölet’ine kadar aydınlatılması planlanan ve ilk etabı Develi çıkışından Aksu Mevkine kadar olan birinci etabının tamamlandığı aydınlatma çalışmasının ikinci ve son etap çalışmaları da başladı.

Erciyes Gölet’inden Aksu Mevkiine kadar olan ikinci ve son etap çalışmalarında ekipler dikilecek aydınlatma direkleri için zemin çalışmalarına devam ediyor. Bu yıl içerisinde aydınlatma çalışmasının tamamlanacağını belirten Develi Belediye Başkan Vekili Mustafa Temur “Develimiz için büyük önem arz eden bu hizmetin hayata geçmesinde Büyükşehir Belediye Başkanı ve KCETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı hemşerimiz Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere kurum müdürlerimize ve ekiplerimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum” dedi.

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