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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç: “Türkiye’nin en yeşil millet bahçesini inşa ediyoruz”

İHA

Başkan Büyükkılıç: “Türkiye’nin en yeşil millet bahçesini inşa ediyoruz”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde toplam 28 bin ağaç olacağını ve Türkiye’nin en yeşil millet bahçeleri arasında yer alacağını ifade etti.
Başkan Büyükkılıç, şehre değer katacak vizyon projelerden birisi olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin Kayseri’nin akciğerleri olacağını belirtti. 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde çalışmaların yaklaşık yüzde 36’sının tamamlandığını söyleyen Büyükkılıç, ekolojik unsurlar ile yeşil koridorların en ince detaylarına kadar düşünüldüğünü vurguladı.
Başkan Büyükkılıç, inşaat çalışmaları tüm hızıyla süren Millet Bahçesi içerisinde şu an mevcut 6 bini aşkın ağaç olduğunu, ilaveten 22 bin üzerinde ağaç dikileceğini belirterek, “1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, özellikle yeşil alanlarıyla Kayserili hemşehrilerimize nefes aldıran cazibe merkezimiz olacak. Şu an alanımızda 6 bin ağaç mevcut ve özel korunarak hiçbir şekilde zarar verilmiyor. Ayrıca bu ağaçlarımıza ilaveten 22 bin ağaç daha dikeceğiz ve toplam ağaç sayımız 28 bin olacak. Millet bahçemiz kentin adeta akciğerleri ve oksijen yuvası olacak. Allah’ın izniyle Türkiye’nin en yeşil millet bahçesini inşa ediyoruz” diye konuştu.
Büyükkılıç, şehrin göbeğini yemyeşil hale getirecek Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde 28 bin ağacın yanı sıra özel tasarlanmış çiçek bahçelerinin, etkinlik çayırlarının, spor sahası alanlarının ve piknik alanlarının da yer alacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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