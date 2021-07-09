Tutuklanan DEAŞ'lı 2 kadın, örgüte eleman kazandırmaya çalışmış

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanıp tutuklanan 2 kadının, terör örgütüne kadın eleman kazandırmaya çalıştıkları ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik 3 gün önce operasyon düzenledi. Operasyonda E.M. ve Z.Ç. isimli kadınlar gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, sorumlu düzeyde görev yaptıkları örgüte kadın eleman kazandırmak için çalışma yürüttükleri belirlendi. İki kadının kandırmaya çalıştıkları kadınları ise çarşaf giymeye zorladıkları tespit edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-07-09 16:57:29
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