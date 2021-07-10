Yeni Dönemde Köşk Sosyete her kesime hitap edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Dönemde Köşk Sosyete her kesime hitap edecek

İHA

Yeni Dönemde Köşk Sosyete her kesime hitap edecek

Köşk Sosyete Pazarı işletmecisi İsa Gün ‘‘Merkezi konumu sayesinde misafirlerimizin rahatlıkla ulaşabildiği Köşk Sosyete seçkin markaların tüm ürünlerini içerisinde barındıran ve uygun fiyata tüketiciye sunan bir konseptle hizmet vermeye devam ediyor’’ dedi.
2020 yılının zor bir yıl olduğunu, pandemi nedeniyle mağazacılık ve parekende sektörünün kötü etkilendiğini aktaran Gün; "2020 yılı tüm dünya gibi bizim içinde zor bir yıl oldu. Çin’den başlayıp tüm dünyayı saran daha sonrada Mart ayı itibariyle ülkemize sıçrayan korona virüs mağazacılık ve perakende sektörünü kötü etkiledi. Köşk Sosyete'de 2020 yılında misafir sayımızda önemli bir oranda gerileme gerçekleşti. Pandemiyle birlikte değişen tüketici davranışlarına uyum sağlamak adına bulunduğumuz sektörü geniş anlamda değerlendirerek çalışanlarımızın sağlıklarını koruma, müşterilerimizi memnun etme ve bu zorlu dönemi minimum kayıpla atlatma amacıyla kurguladığımız planları mağazaların faaliyet ve işleyişlerine dair başta ilgili genelgeler olmak üzere mevzuat kapsamında çıkarılan yayınları da göz önüne alarak gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.
Normalleşme adımlarıyla birlikte baştan aşağı yenilenen Köşk Sosyete'nin yeni misafirlerini beklediğini de kaydeden Gün; "Hükümetimizin açıkladığı yeni normalleşme adımları ve aşılama programlarıyla birlikte eski günlerimize yavaş yavaş dönmenin sevinci içerisindeyiz. Bizde Köşk Sosyete olarak gelen misafirlerimizin daha rahat etmesi için mağazamızın her köşesine mimari dokunuşlar yaptık. Pandemi öncesi dönemdeki misafir sayımızı daha yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz. Giyimden, kozmetiğe, züccaciye, hediyelik eşya, takı, yöresel ürünler, yemek her türlü mağaza olacak. Türkiye’nin önde gelen firmalarıyla çalışmalarımız devam ediyor. Merkezi konumu sayesinde misafirlerimizin rahatlıkla ulaşabildiği Köşk Sosyete her kesime ve bütün yaş gruplarına hitap edeceği, bütün damak tadına uygun restoranları ve her türlü ihtiyacın karşılanabileceği bir konseptle bizleri bekliyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Abdullah Gül Üniversitesi 4. mezunlarını verdi 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: “Aklınızı ve fikrinizi birisine kiraya vermeyin, emanet etmeyin”
YEREL HABERLER Abdullah Gül Üniversitesi 4. mezunlarını verdi 11. ...
Madde bağımlısı genç kendisini ve kız arkadaşını kilitlediği evde özel harekat operasyonu ile gözaltına alındı
YEREL HABERLER Madde bağımlısı genç kendisini ve kız arkadaşını ...
3 gündür ailesinin haber alamadığı kadın PÖH operasyonuyla kurtarıldı
YEREL HABERLER 3 gündür ailesinin haber alamadığı kadın PÖH ...
Abdullah Gül: Fikri ve vicdanı hür gençler olun
YEREL HABERLER Abdullah Gül: Fikri ve vicdanı hür gençler olun
Taner Gümüş Ispartaspor'da
YEREL HABERLER Taner Gümüş Ispartaspor'da
MuayThai'de Hedef Dünya Şampiyonası
YEREL HABERLER MuayThai'de Hedef Dünya Şampiyonası
Tutuklanan DEAŞ'lı 2 kadın, örgüte eleman kazandırmaya çalışmış
YEREL HABERLER Tutuklanan DEAŞ'lı 2 kadın, örgüte eleman ...
Kayseri'de yakalanan PKK'nın kadın sorumlusunun örgüt fotoğrafları ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kayseri'de yakalanan PKK'nın kadın sorumlusunun örgüt ...
‘Kocasinan Okuyor - Kocasinan Masal Anlatıyor’ yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER ‘Kocasinan Okuyor - Kocasinan Masal Anlatıyor’ ...
Kayseri'de Uluslararası Erciyes Yol Bisiklet Yarışları heyecanı
YEREL HABERLER Kayseri'de Uluslararası Erciyes Yol Bisiklet ...
(Özel) Kayseri Emniyeti'nden PKK'ya ağır darbe YPG'nin oluşmasında sorumlu görevler üstlenen 'Dilan' kod adlı kadın terörist tutuklandı
YEREL HABERLER (Özel) Kayseri Emniyeti'nden PKK'ya ağır ...
(ÖZEL) 5 bin yıllık tedavide ‘Altın Gün’ şifası Dr. Selim Engez: “Altın Gün’de yapılan hacamatın daha faydalı olduğuna dair rivayetler var”
YEREL HABERLER (ÖZEL) 5 bin yıllık tedavide ‘Altın Gün’ şifası Dr. ...
ERÜ’den 2 yeni iş birliği protokolü
YEREL HABERLER ERÜ’den 2 yeni iş birliği protokolü
Talas’ta açık hava sineması kaldığı yerden
YEREL HABERLER Talas’ta açık hava sineması kaldığı yerden
Melikgazi’den yine yeni bir okul temeli daha
YEREL HABERLER Melikgazi’den yine yeni bir okul temeli daha
Başkan Büyükkılıç: “Türkiye’nin en yeşil millet bahçesini inşa ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “Türkiye’nin en yeşil millet ...
Kale Mahallesinin şebeke sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Kale Mahallesinin şebeke sorunu çözüldü
Develi - Erciyes yol aydınlatma çalışmalarının ikinci ve son etap çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Develi - Erciyes yol aydınlatma çalışmalarının ikinci ...
Eşini otomobiliyle sürükleyip yaralayan kocaya para cezası
YEREL HABERLER Eşini otomobiliyle sürükleyip yaralayan kocaya para ...
Büyükşehir Zabıtası’ndan ‘kurban’ öncesi koordinasyon toplantısı
YEREL HABERLER Büyükşehir Zabıtası’ndan ‘kurban’ öncesi koordinasyon ...
Hakimden para cezası isteyen taciz sanığına: Artık birinin sana dur demesi lazım
YEREL HABERLER Hakimden para cezası isteyen taciz sanığına: Artık ...
Talas'ta kurban satış yerleri kura ile belirlendi
YEREL HABERLER Talas'ta kurban satış yerleri kura ile belirlendi
Göğüs duvarı bozukluklarında kritik yaş sınırı: 16 
YEREL HABERLER Göğüs duvarı bozukluklarında kritik yaş sınırı: 16 
Başkan Çopuroğlu: “Dünyada hatırı sayılır bir şekilde adından söz ettiren bir ülkenin vatandaşıyız”
YEREL HABERLER Başkan Çopuroğlu: “Dünyada hatırı sayılır bir şekilde ...