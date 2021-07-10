Kayserispor'da Naibi'den değerlendirme toplantısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor'da Naibi'den değerlendirme toplantısı

DHA

Kayserispor'da Naibi'den değerlendirme toplantısı


Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) HES Kablo Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi, düzenlendiği basın toplantısında takımın mevcut genel durumu hakkında değerlendirmede bulundu.  Bir dönem Galatasaray'da görev yapan Lionel Carole ile anlaştıklarını ve bugün kente geleceğini söyleyen Naibi, Aorun Lennon'un ise ailevi sebeplerden dolayı takımdan ayrılma ihtimali olduğunu belirtti.
Yeni sezon öncesi Kayserispor Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Ali Naibi, Direktör yardımcısı Berkay Türkmen ile basın toplantısı düzenledi. Takımdaki son durum hakkında değerlendirmede bulunan Naibi, "Göreve başlayalı yaklaşık 1,5 ay oldu. Zor bir görevi devraldığımın farkındayım. Kayserispor son seneleri çok güzel geçmedi. Şehirdeki ve kulüpteki potansiyeli biliyoruz. Kayserispor'da geçmiş yıllarda yanlış yönetilen bazı süreçler olmuş. Şimdi elimizdeki kadroyu güçlendirerek yanlış yönetilen süreci biraz daha düzelterek yeni başlangıç yapmak istiyoruz. Sezon bizim için 12 gün önce başladı. İdmanlarımız güzel gidiyor. Bazı oyuncularla yollarımızı ayırdık, yeni oyuncular katmaya başladık. Transfer tahtamız da çok yakın zamanda açılacak. Bunları resmi olarak açıklayacağız" dedi.
"TÜRKİYE'NİN TAKDİR EDECEĞİ OYUNCULAR GETİRMEK İSTİYORUZ"
Kulüp Direktörü Naibi, "Kulübe geldiğimde Scout ve data analiz ekibimiz yoktu. Şu an bu ekipleri kurduk. Bu eksikleri bilerek geldik. Yıldız transfer, isim olarak güzel oluyor, şehirde heyecan yaratıyor ancak sahada performans önemli. Türkiye'nin takdir edeceği oyuncular getirmek istiyoruz. Hem isim hem performans olursa çok güzel olur. Önemli olan doğru oyuncuyu bulmak" diye konuştu.
28 KİŞİLİK KADRO SAYISI 32'YE YÜKSELMESİ GEREKİR
Yabancı kuralı hakkında değerlendirmede de bulunan Naibi, "Federasyona oyuncu kaydı yaparken 28 oyuncu olması gerekiyor. Kayserispor'a ilk başladığımızda 18 yabancı oyuncu vardı. Büyük ihtimalle bizim 14 yabancımız olacak. Yerli oyuncular için de kontenjan var. 28 kişilik kadro sayısının 32'lere yükselmesini istiyoruz. 1997 doğumlu oyuncu kıstası getirdi. Kurallar takımlarıma sorun içeriyor. Bu planların 3-5 senelik planlar neticesinde olması, açıklanması gerekir. Bizde 2 ay önce açıklandı. Hedefler konusunda da geldiğimde Kayserispor düşmesin, düşme tehlikesi yaşamasın deniliyor. Türkiye'de 4 büyük kulüpten sonra Kayserispor ve Gaziantep zirveye oynayan kulüplerdir. Tekrar o seviyeye gelmesi lazım. O seviyeye gelmek için doğru Türk ve iyi yabancı aldığınızda ilk 10 ve 8'inci sıralarda olmanız mümkün. Bahaneler bulmamalıyız, çünkü iyi bir stadyum ve tesisimiz var" dedi.
"MENSAH İÇİN ŞARTLAR OLUŞTUĞUNDA YOLLARIMIZI AYIRABİLİRİZ"
Mensah'ın kampa katılmadığını söyleyen Ali Naibi, "Kampa katılmayan iki oyucumuz var. Bunlarda birisi Mensah. Pazartesi gelmesini bekliyoruz. Bizim için değerli bir oyuncu. Maliyeti yüksek bir oyuncu. Şartlar oluştuğu takdirde yollarımızı ayırabiliriz. Bizle kalacaksa da ondan en iyi şekilde faydalanmamız lazım. Şu an takımda devam ediyor" şeklinde konuştu.
LENNON'UN AYRILMASI MUHTEMEL OLABİLİR
Lennon'un ailevi nedenlerden dolayı takımdan ayrılmasının muhtemel olduğunu söyleyen Naibi, "Takımda Sabaoviç, Kanga, Sapunaro ile yollar ayrıldı. Lennon'un ise ailevi problemleri var. Kendisi bizden izin istedi. Henüz net olmamakla birlikte ayrılması muhtemel görünüyor. Pazartesi günü iki oyuncunun daha aramıza katılması bekleniyor. Bir dönem Galatasaray'da oynayan Lionel Carole ile de anlaştık ve bugün kente gelmesi bekleniyor" diye konuştu.
FERNANDES'TEN YARARLANMAYI DÜŞÜYORUZ
Manuel Fernandes hakkında yöneltilen soruya ise Ali Naibi, "Ben başkanla görüşmemde de söyledim. Fernandes'in çok iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çok yetenekli ve takımın kalitesinin üstünde bir  yetenekleri ve kariyeri olduğunu düşünüyorum. Fernandes'in geçen yıl geç katıldığı bir kamp dönemi var. Şimdi ise Fernandes sezon başı kampına tam zamanında katıldı. Çok fit olarak katıldı. Kampın en başarılı oyuncularından bir tanesi. Biz Fernandes'ten yararlanılması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Ali Naibi'nin açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN
2021-07-10 13:02:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadın sporcular, 107 kilometre pedal çevirdi
YEREL HABERLER Kadın sporcular, 107 kilometre pedal çevirdi
Yeni Dönemde Köşk Sosyete her kesime hitap edecek
YEREL HABERLER Yeni Dönemde Köşk Sosyete her kesime hitap edecek
Abdullah Gül Üniversitesi 4. mezunlarını verdi 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: “Aklınızı ve fikrinizi birisine kiraya vermeyin, emanet etmeyin”
YEREL HABERLER Abdullah Gül Üniversitesi 4. mezunlarını verdi 11. ...
Madde bağımlısı genç kendisini ve kız arkadaşını kilitlediği evde özel harekat operasyonu ile gözaltına alındı
YEREL HABERLER Madde bağımlısı genç kendisini ve kız arkadaşını ...
3 gündür ailesinin haber alamadığı kadın PÖH operasyonuyla kurtarıldı
YEREL HABERLER 3 gündür ailesinin haber alamadığı kadın PÖH ...
Abdullah Gül: Fikri ve vicdanı hür gençler olun
YEREL HABERLER Abdullah Gül: Fikri ve vicdanı hür gençler olun
Taner Gümüş Ispartaspor'da
YEREL HABERLER Taner Gümüş Ispartaspor'da
MuayThai'de Hedef Dünya Şampiyonası
YEREL HABERLER MuayThai'de Hedef Dünya Şampiyonası
Tutuklanan DEAŞ'lı 2 kadın, örgüte eleman kazandırmaya çalışmış
YEREL HABERLER Tutuklanan DEAŞ'lı 2 kadın, örgüte eleman ...
Kayseri'de yakalanan PKK'nın kadın sorumlusunun örgüt fotoğrafları ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kayseri'de yakalanan PKK'nın kadın sorumlusunun örgüt ...
‘Kocasinan Okuyor - Kocasinan Masal Anlatıyor’ yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER ‘Kocasinan Okuyor - Kocasinan Masal Anlatıyor’ ...
Kayseri'de Uluslararası Erciyes Yol Bisiklet Yarışları heyecanı
YEREL HABERLER Kayseri'de Uluslararası Erciyes Yol Bisiklet ...
(Özel) Kayseri Emniyeti'nden PKK'ya ağır darbe YPG'nin oluşmasında sorumlu görevler üstlenen 'Dilan' kod adlı kadın terörist tutuklandı
YEREL HABERLER (Özel) Kayseri Emniyeti'nden PKK'ya ağır ...
(ÖZEL) 5 bin yıllık tedavide ‘Altın Gün’ şifası Dr. Selim Engez: “Altın Gün’de yapılan hacamatın daha faydalı olduğuna dair rivayetler var”
YEREL HABERLER (ÖZEL) 5 bin yıllık tedavide ‘Altın Gün’ şifası Dr. ...
ERÜ’den 2 yeni iş birliği protokolü
YEREL HABERLER ERÜ’den 2 yeni iş birliği protokolü
Talas’ta açık hava sineması kaldığı yerden
YEREL HABERLER Talas’ta açık hava sineması kaldığı yerden
Melikgazi’den yine yeni bir okul temeli daha
YEREL HABERLER Melikgazi’den yine yeni bir okul temeli daha
Başkan Büyükkılıç: “Türkiye’nin en yeşil millet bahçesini inşa ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “Türkiye’nin en yeşil millet ...
Kale Mahallesinin şebeke sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Kale Mahallesinin şebeke sorunu çözüldü
Develi - Erciyes yol aydınlatma çalışmalarının ikinci ve son etap çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Develi - Erciyes yol aydınlatma çalışmalarının ikinci ...
Eşini otomobiliyle sürükleyip yaralayan kocaya para cezası
YEREL HABERLER Eşini otomobiliyle sürükleyip yaralayan kocaya para ...
Büyükşehir Zabıtası’ndan ‘kurban’ öncesi koordinasyon toplantısı
YEREL HABERLER Büyükşehir Zabıtası’ndan ‘kurban’ öncesi koordinasyon ...
Hakimden para cezası isteyen taciz sanığına: Artık birinin sana dur demesi lazım
YEREL HABERLER Hakimden para cezası isteyen taciz sanığına: Artık ...
Talas'ta kurban satış yerleri kura ile belirlendi
YEREL HABERLER Talas'ta kurban satış yerleri kura ile belirlendi