Kayserispor'da Naibi'den değerlendirme toplantısı



Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) HES Kablo Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi, düzenlendiği basın toplantısında takımın mevcut genel durumu hakkında değerlendirmede bulundu. Bir dönem Galatasaray'da görev yapan Lionel Carole ile anlaştıklarını ve bugün kente geleceğini söyleyen Naibi, Aorun Lennon'un ise ailevi sebeplerden dolayı takımdan ayrılma ihtimali olduğunu belirtti.

Yeni sezon öncesi Kayserispor Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Ali Naibi, Direktör yardımcısı Berkay Türkmen ile basın toplantısı düzenledi. Takımdaki son durum hakkında değerlendirmede bulunan Naibi, "Göreve başlayalı yaklaşık 1,5 ay oldu. Zor bir görevi devraldığımın farkındayım. Kayserispor son seneleri çok güzel geçmedi. Şehirdeki ve kulüpteki potansiyeli biliyoruz. Kayserispor'da geçmiş yıllarda yanlış yönetilen bazı süreçler olmuş. Şimdi elimizdeki kadroyu güçlendirerek yanlış yönetilen süreci biraz daha düzelterek yeni başlangıç yapmak istiyoruz. Sezon bizim için 12 gün önce başladı. İdmanlarımız güzel gidiyor. Bazı oyuncularla yollarımızı ayırdık, yeni oyuncular katmaya başladık. Transfer tahtamız da çok yakın zamanda açılacak. Bunları resmi olarak açıklayacağız" dedi.

"TÜRKİYE'NİN TAKDİR EDECEĞİ OYUNCULAR GETİRMEK İSTİYORUZ"

Kulüp Direktörü Naibi, "Kulübe geldiğimde Scout ve data analiz ekibimiz yoktu. Şu an bu ekipleri kurduk. Bu eksikleri bilerek geldik. Yıldız transfer, isim olarak güzel oluyor, şehirde heyecan yaratıyor ancak sahada performans önemli. Türkiye'nin takdir edeceği oyuncular getirmek istiyoruz. Hem isim hem performans olursa çok güzel olur. Önemli olan doğru oyuncuyu bulmak" diye konuştu.

28 KİŞİLİK KADRO SAYISI 32'YE YÜKSELMESİ GEREKİR

Yabancı kuralı hakkında değerlendirmede de bulunan Naibi, "Federasyona oyuncu kaydı yaparken 28 oyuncu olması gerekiyor. Kayserispor'a ilk başladığımızda 18 yabancı oyuncu vardı. Büyük ihtimalle bizim 14 yabancımız olacak. Yerli oyuncular için de kontenjan var. 28 kişilik kadro sayısının 32'lere yükselmesini istiyoruz. 1997 doğumlu oyuncu kıstası getirdi. Kurallar takımlarıma sorun içeriyor. Bu planların 3-5 senelik planlar neticesinde olması, açıklanması gerekir. Bizde 2 ay önce açıklandı. Hedefler konusunda da geldiğimde Kayserispor düşmesin, düşme tehlikesi yaşamasın deniliyor. Türkiye'de 4 büyük kulüpten sonra Kayserispor ve Gaziantep zirveye oynayan kulüplerdir. Tekrar o seviyeye gelmesi lazım. O seviyeye gelmek için doğru Türk ve iyi yabancı aldığınızda ilk 10 ve 8'inci sıralarda olmanız mümkün. Bahaneler bulmamalıyız, çünkü iyi bir stadyum ve tesisimiz var" dedi.

"MENSAH İÇİN ŞARTLAR OLUŞTUĞUNDA YOLLARIMIZI AYIRABİLİRİZ"

Mensah'ın kampa katılmadığını söyleyen Ali Naibi, "Kampa katılmayan iki oyucumuz var. Bunlarda birisi Mensah. Pazartesi gelmesini bekliyoruz. Bizim için değerli bir oyuncu. Maliyeti yüksek bir oyuncu. Şartlar oluştuğu takdirde yollarımızı ayırabiliriz. Bizle kalacaksa da ondan en iyi şekilde faydalanmamız lazım. Şu an takımda devam ediyor" şeklinde konuştu.

LENNON'UN AYRILMASI MUHTEMEL OLABİLİR

Lennon'un ailevi nedenlerden dolayı takımdan ayrılmasının muhtemel olduğunu söyleyen Naibi, "Takımda Sabaoviç, Kanga, Sapunaro ile yollar ayrıldı. Lennon'un ise ailevi problemleri var. Kendisi bizden izin istedi. Henüz net olmamakla birlikte ayrılması muhtemel görünüyor. Pazartesi günü iki oyuncunun daha aramıza katılması bekleniyor. Bir dönem Galatasaray'da oynayan Lionel Carole ile de anlaştık ve bugün kente gelmesi bekleniyor" diye konuştu.

FERNANDES'TEN YARARLANMAYI DÜŞÜYORUZ

Manuel Fernandes hakkında yöneltilen soruya ise Ali Naibi, "Ben başkanla görüşmemde de söyledim. Fernandes'in çok iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çok yetenekli ve takımın kalitesinin üstünde bir yetenekleri ve kariyeri olduğunu düşünüyorum. Fernandes'in geçen yıl geç katıldığı bir kamp dönemi var. Şimdi ise Fernandes sezon başı kampına tam zamanında katıldı. Çok fit olarak katıldı. Kampın en başarılı oyuncularından bir tanesi. Biz Fernandes'ten yararlanılması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ali Naibi'nin açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN

2021-07-10 13:02:41



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