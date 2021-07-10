Talas Antika Pazarı yeniden açılıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen ve büyük beğeni toplayan Antika Pazarı, pandemi nedeniyle kurulamayan 16 ayın ardından kapılarını yeniden açıyor.

Talas’ın tarihi bölgelerinden Harman Meydanı’nda açılacak olan Antika Pazarı, 11 Temmuz Pazar günü yeniden antika satıcıları ile koleksiyonerlerin buluşmasına sahne olacak. 'Harman Meydanı’nda Tarihi Yolculuk' sloganıyla hayata geçirilen ve büyük beğeni toplayan Antika Pazarı, daha önce 6 kez kurulmuş ve pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kalmıştı. Normalleşme dönemiyle birlikte yeniden açılacak olan pazara, önceden olduğu gibi hem antika satıcılarının hem de antika meraklılarının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

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