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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyük fırsata sayılı günler kaldı

İHA

Büyük fırsata sayılı günler kaldı

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait 12 parça taşınmazın satışını içeren ihaleye sayılı günler kaldı.
14 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 14.00’te Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek ihale ile Talas’ın çeşitli bölgelerinde yer alan 5 villa parseli ile Mevlana Mahallesi’nde bulunan 7 dairenin satışı gerçekleştirilecek.
Söz konusu ihaleden elde edilecek gelir ile ilçe genelinde yapılması planlanan yeni hizmet ve yatırımlara kaynak sağlanmış olacak. İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/2420 ve 2440 numaralı telefonlarından elde edilebilir. İstekliler, ihale şartnamesini de yine aynı birimden temin edebilir.
Ayrıca www. talas.bel.tr/duyurular adresinden hem bilgi almak hem de satılık taşınmazların videosunu incelemek mümkün.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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