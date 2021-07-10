Motorlu tacizci yakalandı (2)

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TUTUKLANDI

Kayseri'de, yolda kızı ile yürüyen kadını arkasından motorla gelerek, elle taciz eden A.T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. A.T.'nin birçok suçtan emniyette kaydının olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Harun Reşit SERBEST

2021-07-10 17:24:17



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