(ÖZEL) İş yerini kiralayan yağmacılar 300 bin TL’lik demirbaşları götürdü İş yeri sahibi Bünyamin Türkmen: "Demirbaşlarla beraber 7 aylık kiramız da zararda"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) İş yerini kiralayan yağmacılar 300 bin TL’lik demirbaşları götürdü İş yeri sahibi Bünyamin Türkmen: "Demirbaşlarla beraber 7 aylık kiramız da zararda"

İHA

(ÖZEL) İş yerini kiralayan yağmacılar 300 bin TL’lik demirbaşları götürdü İş yeri sahibi Bünyamin Türkmen: "Demirbaşlarla beraber 7 aylık kiramız da zararda"

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde fırıncılık yapmak için bir iş yerini kiralayan şahıslar, kirayı ödemedikleri iş yerinden çıkarken demirbaşları yağmalayarak, iş yerinde 300 bin TL’lik zarara neden oldu. İş yerinin yağmalandığını gören Bünyamin Türkmen ise, "Demirbaşlarla beraber 7 aylık kiramız da zararda" diyerek, mahkemeye başvuracaklarını söyledi.
İlçeye bağlı Seyrani Mahallesi Başaklı Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda, iş yerini fırın olarak kullanmak için kiralayan şahıslar, 1 sene işlettikten sonra kendilerine uygun olmadığını söyleyerek çıkmak istedi. 7 aylık kiralarını da ödemeyen şahıslar iş yerinden çıkarken, içerisinde bulunan ve kendilerine ait olmayan 300 bin TL değerindeki demirbaşı da sökerek götürdü. Durumu gören iş yeri sahibi ise yetkililerden yardım istedi.
Zararının 300 bin TL olduğunu ve bu olayı mahkemeye taşıyacağını söyleyen işyeri sahibi Bünyamin Türkmen, “Ben Nisan 2020’de bu dükkanı kiraya verdim. Burası fırın ruhsatlı değildi. Dükkanı kiralarken biz buranın fırın ruhsatlı olmadığını söyledik. Ancak unlu mamulleri olarak veriyorlar dedik. Kiralayan şahıslar da ‘Unlu mamulleri ise ben bunu alırım’ dediler. Ruhsatı bir şekilde alacağını söylediler. Dükkanımızı çok güzel bir şekilde teslim ettik. Onlar da nasıl olduysa ruhsatı alamamışlar. Ondan sonra dükkandan çıkmaya karar veriyorlar. Çıkarken de benim bütün demirbaşlarımı yağmalayıp, toplayıp götürüyorlar. Kalorifer peteklerini, lavaboları, muslukları, elektrik malzemelerini, alüminyum doğramalı camlarımı, aşağıda pimapen bölmeler yaptırmıştım onları ve korumalıkları yani içeride ne varsa toplayıp götürmüşler. 7 aylık da kiramı vermediler. 7 aylık alacağım var o da gitti. Yetkililerden yardımcı olmalarını diliyorum. Bu durumu zaten biz mahkemeye götüreceğiz. Bütün malzemeleri ne var ne yok götürüyorlar. Zararım şu anda 300 bin TL var. Benim çocuklarımın rızkı ve bütün yatırımlarım burada. Benim 3 tane çocuğum var. 3’ünün yatırımı da burada yazık günah” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de 'sarıkız örümceği' tedirginliği
YEREL HABERLER Kayseri'de 'sarıkız örümceği' tedirginliği
Başkan Çolakbayrakdar modern kurban kesim yerinde
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar modern kurban kesim yerinde
Finansman şirketlerden konut ya da araç alacaklar dikkat Avukat Coşkun Özbek: “Kanuna göre şirketler vatandaşa en geç 36 ay sonunda evini ya da aracını vermeleri gerekiyor”
YEREL HABERLER Finansman şirketlerden konut ya da araç alacaklar ...
Talas’ta kütüphanelerin çalışma saatleri güncellendi
YEREL HABERLER Talas’ta kütüphanelerin çalışma saatleri güncellendi
Kayseri İHH Kadın Kolları'ndan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret
YEREL HABERLER Kayseri İHH Kadın Kolları'ndan Başkan Palancıoğlu'na ...
ABC Nakliyat'a yeni tır filosu
YEREL HABERLER ABC Nakliyat'a yeni tır filosu
Motorlu tacizci yakalandı (2)
YEREL HABERLER Motorlu tacizci yakalandı (2)
Yolda yürüyen kadınları taciz eden şahıs tutuklandı Taciz şüphelisinden pişkin sözler: "Yakışıklı çek, sıradaki arkadaşlara başarılar dilerim"
YEREL HABERLER Yolda yürüyen kadınları taciz eden şahıs ...
Başkan Özdoğan: "Tüm işlerimiz planlı şekilde devam ediyor"
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan: "Tüm işlerimiz planlı şekilde devam ...
Bayram öncesi 2. el araç sektöründe hareketlilik başladı
YEREL HABERLER Bayram öncesi 2. el araç sektöründe hareketlilik ...
Büyük fırsata sayılı günler kaldı
YEREL HABERLER Büyük fırsata sayılı günler kaldı
Talas Antika Pazarı yeniden açılıyor
YEREL HABERLER Talas Antika Pazarı yeniden açılıyor
Kadın sporcular 107 kilometre pedal çevirdi
YEREL HABERLER Kadın sporcular 107 kilometre pedal çevirdi
Büyükşehir belediyesi yaz okullarıyla çocuklar çok mutlu
YEREL HABERLER Büyükşehir belediyesi yaz okullarıyla çocuklar çok ...
Spor A.Ş Gençlik ve Spor namağlup şampiyon oldu
YEREL HABERLER Spor A.Ş Gençlik ve Spor namağlup şampiyon oldu
Gönüllülerden gençlere konser
YEREL HABERLER Gönüllülerden gençlere konser
Motosikletli tacizci yakalandı
YEREL HABERLER Motosikletli tacizci yakalandı
Kayserispor, futbolculara gelen teklifi değerlendirmeye hazır Hes Kablo Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi: “Doğru çözümleri kısa vadede bulup hedefe doğru ilerlememiz gerekiyor" “ Lionel Carole'ün akşam saatlerinde gelmesini bekliyoruz"
YEREL HABERLER Kayserispor, futbolculara gelen teklifi ...
Motorla yaklaşıp yürüyen kadınları taciz eden şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Motorla yaklaşıp yürüyen kadınları taciz eden şüpheli ...
Kayserispor'da Naibi'den değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Kayserispor'da Naibi'den değerlendirme toplantısı
Kadın sporcular, 107 kilometre pedal çevirdi
YEREL HABERLER Kadın sporcular, 107 kilometre pedal çevirdi
Yeni Dönemde Köşk Sosyete her kesime hitap edecek
YEREL HABERLER Yeni Dönemde Köşk Sosyete her kesime hitap edecek
Abdullah Gül Üniversitesi 4. mezunlarını verdi 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: “Aklınızı ve fikrinizi birisine kiraya vermeyin, emanet etmeyin”
YEREL HABERLER Abdullah Gül Üniversitesi 4. mezunlarını verdi 11. ...
Madde bağımlısı genç kendisini ve kız arkadaşını kilitlediği evde özel harekat operasyonu ile gözaltına alındı
YEREL HABERLER Madde bağımlısı genç kendisini ve kız arkadaşını ...