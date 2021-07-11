Melikgazi'nin arabalı sinemasına büyük ilgi

Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen “Arabalı Sinema Günleri” etkinliği ilk gününde yoğun ilgi gördü. Etkinliğin gerçekleştirildiği alanı dolduran araçlar içerisindeki vatandaşlar 'Chralie'nin Çikolata Fabrikası'' filmini izledi.

Her hafta farklı bir sinema programı yapılacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak pandemi sürecinde geçirilen sıkıntılı günlerimizden sonra Kayserili vatandaşlarımıza renkli ve farklı bir kültürsanat hizmeti sunuyoruz. Etkinliklerimize Melikgazili hemşerilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz. Büyük ilgi gören açık hava arabalı sinema etkinliğimizi vatandaşlarımız çok sevdi. Filmlerin seslerinin kapalı devre radyo sistemi ile dinlenebildiği etkinlikte vatandaşlarımız araçlarından inmeden film izliyor. Her hafta farklı bir bölgede etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Haftaya Yıldızlararası filmi gösterimde olacak. 17 Temmuz Cumartesi günü yine saat 21.00'de Mix AVM otopark alanında gerçekleştireceğimiz etkinliğimize tüm sinemaseverlerimiz bekleriz. Melikgazi ve Kayserili vatandaşlarımıza farklı kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

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