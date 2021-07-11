27. Sütdonduran Kampı Ve Erciyes Zirve Tırmanışı başarı ile tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

27. Sütdonduran Kampı Ve Erciyes Zirve Tırmanışı başarı ile tamamlandı

İHA

27. Sütdonduran Kampı Ve Erciyes Zirve Tırmanışı başarı ile tamamlandı

Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 27.’si gerçekleştirilen Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı başarı ile tamamlandı. Hacılar Belediye Başkanı ve Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) Başkanı Bilal Özdoğan zirve tırmanışını 15 Temmuz Şehitlerine atfedildiğini söyledi.
HADAK tarafından organize edilen ve bu yıl 27.’si düzenlenen Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı için ülkenin değişik illerinden gelen dağcı ve doğa tutkunu vatandaşlar, 2 bin 700 metre rakımlı Sütdonduran yaylasında bir araya geldi.
Dağcıların gözde zirvesi Erciyes dağına çıkmak için Hacılar’a gelen sporcular ile bir süre sohbet eden Hacılar Belediye Başkanı ve HADAK Başkanı Bilal Özdoğan yaptığı konuşmada, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü’nün düzenlediği Geleneksel Süt Donduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışının bu yıl 27.’sini düzenlediklerini belirterek, "Kampımız oldukça verimli geçti şehir içinden ve dışından gelen sporcularımıza başarılar diliyorum. Zirveye çıkmak ve zirve yolunda olmak çok önemli” dedi. Başkan Özdoğan tırmanışın kolay olmadığını söyleyerek davetlilere tırmanışta dikkatli olmalarını hatırlatıp başarılar diledi.
Başkan Özdoğan ayrıca Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hakan Özdemir ve Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi Ahmet Duran’a teşekkür etti. Zirve tırmanışına katılacak sporcular ile gerçekleştirilen teknik toplantıda Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hakan Özdemir tarafından Erciyes dağı, tırmanış rotası ve uyulması gereken kurallar hakkında sporculara bilgiler verdi.
Erciyes Dağının zirvesine çıkmak için Sütdonduran yaylasında buluşan ve gece saat 04.00’da yola çıkan 13 sporcu sabah saat: 10.30’da zirveye ulaştı.
Zirvede gerçekleştirilen törende 15 Temmuz Şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak dua edildi. Tırmanışın başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından açıklama yapan Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hakan Özdemir, “Faaliyetimiz başarı ile tamamlandı. Zirve tırmanışına katılan ve bizlere en ufak bir zorluk yaşatmayan dağcılarımıza teşekkür ediyorum. Bu faaliyetin gerçekleştirilmesinde bizlere destek veren Hacılar Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan, tüm belediye çalışanları ile HADAK görevlilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Melikgazi'nin arabalı sinemasına büyük ilgi
YEREL HABERLER Melikgazi'nin arabalı sinemasına büyük ilgi
Melikgazi'de 'Srebrenitsa Katliamı' sergisi
YEREL HABERLER Melikgazi'de 'Srebrenitsa Katliamı' sergisi
Kayserispor ile Samsunspor hazırlık maçı yapacak
YEREL HABERLER Kayserispor ile Samsunspor hazırlık maçı yapacak
(ÖZEL) İş yerini kiralayan yağmacılar 300 bin TL’lik demirbaşları götürdü İş yeri sahibi Bünyamin Türkmen: "Demirbaşlarla beraber 7 aylık kiramız da zararda"
YEREL HABERLER (ÖZEL) İş yerini kiralayan yağmacılar 300 bin TL’lik ...
Kayseri'de 'sarıkız örümceği' tedirginliği
YEREL HABERLER Kayseri'de 'sarıkız örümceği' tedirginliği
Başkan Çolakbayrakdar modern kurban kesim yerinde
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar modern kurban kesim yerinde
Finansman şirketlerden konut ya da araç alacaklar dikkat Avukat Coşkun Özbek: “Kanuna göre şirketler vatandaşa en geç 36 ay sonunda evini ya da aracını vermeleri gerekiyor”
YEREL HABERLER Finansman şirketlerden konut ya da araç alacaklar ...
Talas’ta kütüphanelerin çalışma saatleri güncellendi
YEREL HABERLER Talas’ta kütüphanelerin çalışma saatleri güncellendi
Kayseri İHH Kadın Kolları'ndan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret
YEREL HABERLER Kayseri İHH Kadın Kolları'ndan Başkan Palancıoğlu'na ...
ABC Nakliyat'a yeni tır filosu
YEREL HABERLER ABC Nakliyat'a yeni tır filosu
Motorlu tacizci yakalandı (2)
YEREL HABERLER Motorlu tacizci yakalandı (2)
Yolda yürüyen kadınları taciz eden şahıs tutuklandı Taciz şüphelisinden pişkin sözler: "Yakışıklı çek, sıradaki arkadaşlara başarılar dilerim"
YEREL HABERLER Yolda yürüyen kadınları taciz eden şahıs ...
Başkan Özdoğan: "Tüm işlerimiz planlı şekilde devam ediyor"
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan: "Tüm işlerimiz planlı şekilde devam ...
Bayram öncesi 2. el araç sektöründe hareketlilik başladı
YEREL HABERLER Bayram öncesi 2. el araç sektöründe hareketlilik ...
Büyük fırsata sayılı günler kaldı
YEREL HABERLER Büyük fırsata sayılı günler kaldı
Talas Antika Pazarı yeniden açılıyor
YEREL HABERLER Talas Antika Pazarı yeniden açılıyor
Kadın sporcular 107 kilometre pedal çevirdi
YEREL HABERLER Kadın sporcular 107 kilometre pedal çevirdi
Büyükşehir belediyesi yaz okullarıyla çocuklar çok mutlu
YEREL HABERLER Büyükşehir belediyesi yaz okullarıyla çocuklar çok ...
Spor A.Ş Gençlik ve Spor namağlup şampiyon oldu
YEREL HABERLER Spor A.Ş Gençlik ve Spor namağlup şampiyon oldu
Gönüllülerden gençlere konser
YEREL HABERLER Gönüllülerden gençlere konser
Motosikletli tacizci yakalandı
YEREL HABERLER Motosikletli tacizci yakalandı
Kayserispor, futbolculara gelen teklifi değerlendirmeye hazır Hes Kablo Kayserispor Futbol Direktörü Ali Naibi: “Doğru çözümleri kısa vadede bulup hedefe doğru ilerlememiz gerekiyor" “ Lionel Carole'ün akşam saatlerinde gelmesini bekliyoruz"
YEREL HABERLER Kayserispor, futbolculara gelen teklifi ...
Motorla yaklaşıp yürüyen kadınları taciz eden şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Motorla yaklaşıp yürüyen kadınları taciz eden şüpheli ...
Kayserispor'da Naibi'den değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Kayserispor'da Naibi'den değerlendirme toplantısı