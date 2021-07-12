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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel Kayseri OSB Teknik Koleji kayıtlarına büyük ilgi

İHA

Özel Kayseri OSB Teknik Koleji kayıtlarına büyük ilgi

Türkiye’nin en modern eğitim yuvalarından birisi olan Kayseri’nin ilk ve tek ücretsiz özel koleji durumundaki Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’ne ön kayıtlar devam ediyor. Kayıtların alınmaya başlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören okula iki haftada yaklaşık 450 öğrenci ön kayıt yaptırdı.
Özel Kayseri OSB Teknik Koleji, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin aranan eleman ihtiyacını karşılamak hedefiyle gençleri üretime kazandırmaya devam ediyor. Ücretsiz özel okul hüviyetiyle Kayserililerin büyük ilgisini çekmeye başlayan Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’ne öğrenci ve ailelerinin ilgisi artarak sürüyor. Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’nde, ön kayıtların alınmaya başlandığı iki hafta içinde yaklaşık 450 öğrencinin kaydı yapıldı. Teknik Kolej’in bu yıl almayı planladığı yaklaşık 720 öğrencinin kaydının bu hafta içinde alınması bekleniyor.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, kayıtlara büyük teveccüh gösteren öğrenci ve ailelerine teşekkür etti. Kayserililerin okula gösterdikleri ilginin artarak devam ettiğini ifade eden Nursaçan, Kayseri sanayisinin aranan eleman ihtiyacını karşılamak için gayret gösterdiklerini dile getirdi. Nursaçan, “Aklında bilgi, elinde hüner olan; ailesine, şehrine, devletine faydalı gençler yetiştirmek için çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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