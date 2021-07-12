Sedat Kılınç İnşaat Kayseri Gençlerbirliği’nden 4 oyuncu milli takıma çağrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada 2629 Temmuz ve 29 Temmuz4 Ağustos tarihleri arasında iki etap halinde yapılacak olan Kadınlar U19 Milli takım hazırlık kampına Sedat Kılınç inşaat Kayseri Gençlerbirliği’nden 4 oyuncu davet edildi.

Son yıllarda alt yapıya yaptığı yatırımların karşılığını almaya başlayan Sedat Kılınç İnşaat Kayseri Gençlerbirliği’nin genç yıldızlarına milli takım daveti geldi. TFF tarafından 2629 Temmuz ve 29 Temmuz4 Ağustos tarihleri arasında iki etap halinde hazırlık kampı yapılacağı duyuruldu. Kulübe gönderilen resmi yazıda birinci etap kamp için Gülsen Urgun ile İram Barut, ikinci etap kamp çalışmaları için ise Narin Yakut ile Mine Okaytu milli takım hazırlık kampına davet edildi.

Yapılan açıklamada birinci etaba davet edilen oyuncuların teknik ekip kararıyla ikinci etaba devam edebileceğinin altı çizildi.

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