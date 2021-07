Pazarcılar Odasından Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

Kayseri Meyveciler Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık ile yönetim kurulu üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Esnaf dostu bir belediye olarak çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Meyveciler Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık, bu ziyaretler ile yeni projeler hakkında bilgi vermek istediklerini ve pazar esnafı için ortak yapılabilecek etkinlik ve çalışmaları değerlendirmek istediklerini söyledi. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Belediye olarak her zaman ticaret şehri olan esnafının yanında olduklarını belirterek şunları söyledi;

“Melikgazi şehrinin nüfusu 42 il nüfusundan daha büyük olup, Kayseri nüfusunun yarısına hizmet vermektedir. Her geçen gün planlı bir şekilde büyüyen ve gelişen şehrimizde yeni pazar yerleri ihtiyacı oluşmaktadır. Melikgazi’de her hafta 19 kapalı olmak üzere 29 semt pazarı kurulmaktadır. Bu bir organizasyon ve disiplin meselesidir. Çünkü semt pazar yerlerinde giyim, gıda, zücaciye gibi birçok ürün bulunmakta da dolayısıyla birçok mesleki oda ve dernek ile muhatap olmaktayız. Bu bizim esnafa verdiğimiz önemin bir ifadesidir. Ayrıca pandemi sürecinde esnaf arkadaşlarla birlikte güzel çalışmalar gerçekleştirdik.”

Başkan Dr. Palancıoğlu, mesleki oda ve dernekler ile her zaman dayanışma ve işbirliği içerisinde olduklarını bununda vatandaşlara hizmet ve yatırım olarak yansıdığını sözlerine ekledi.

