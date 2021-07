Talas’ta açık havada sinema keyfi yeniden başladı

Bir zamanların vazgeçilmez eğlencesi olan ancak zamanla televizyona yenik düşen açık hava sinemasını sosyal hayata kazandıran Talas Belediyesi, normalleşme dönemiyle birlikte birbirinden eğlenceli filmleri yeniden vatandaşlarla buluşturmaya başladı.

Ali Dağı Yamaç Paraşütü İniş Alanı’nda kurulan dev ekrandaki film gösterimini ailesiyle birlikte izleyen pek çok Talaslı, hem nostalji yaşadı hem de sıcak yaz akşamlarını farklı şekilde değerlendirmiş oldu.

Yaz boyunca her Cumartesi akşamı ücretsiz devam edecek olan açık hava sinemasının bu sezonki ilk gösteriminde ‘Yukarı Bak’ isimli animasyon filmi, büyükküçük her yaştan büyük beğeni topladı.



“TALAS’TAN GİTMEK İSTEMİYORUZ!”

Belediyenin düzenlediği sinema etkinliğine gelen vatandaşlar, projeden memnun olduklarını ifade ederek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

Şehir dışından geldiğini belirten bir aile organizasyondan oldukça memnun olduklarını söyledi. ‘Talas’tan gidesimiz gelmiyor’ diyen aile fertleri, Başkan Yalçın’ın projelerini sosyal medya üzerinden yakından takip ettiklerini dile getirerek başarı dileklerini iletti.

Film izlemeye gelen bir vatandaş da özellikle pandeminin hemen ardından böyle bir faaliyetin gerçekleştirilmesinin anlamlı olduğunu belirterek Başkan Yalçın’a teşekkür etti.



HEM PARAŞÜT İNİŞ ALANINDA HEM ALİ DAĞI 360’TA

Öte yandan gösterilen yoğun ilgiyle birlikte açık hava film gösterimleri Paraşüt İniş Alanıyla birlikte Kurban Bayramı’ndan sonra Ali Dağı 360 Yeşil Alanda da gerçekleştirilecek.

Böylece her Cumartesi akşamı aynı anda hem Paraşüt İniş Alanı’nda hem de Ali Dağı 360 Yeşil Alanda iki ayrı film gösterimi yapılacak.

