Çandıroğlu, telafi eğitim gören öğrencileri ziyaret etti İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu: “Telafi eğitimde Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir katılım söz konusu”

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, telafi eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Çandıroğlu, "Kayseri'de, telafi eğitimde Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir katılım söz konusu” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Hayriye Dabanoğlu İlkokulu'nda telafi eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler ile yakından ilgilenen Çandıroğlu, etkinliklere de katıldı. Öğrencilerin oluşturduğu hobi bahçesinde sebze de toplayan Bilal Yılmaz Çandıroğlu, öğrencilerle birlikte dilek balonu uçurdu.

Telafi eğitim ile ilgili açıklamalarda bulunan Çandıroğlu, "Telafi eğitimlere öğrencilerimizin katılım oranı oldukça yüksek. Bu bizim açımızdan çok sevindirici bir şey. Öğrencilerimiz hakikaten okullarını ve öğretmenlerini özlemişler. Bunu her girdiğimiz ortamda, her girdiğimiz etkinlikte ve sınıfta bunu gözlemledik. Bu bizi çok hakikaten çok sevindirdi. Kayseri olarak Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir katılım söz konusu. Bugün itibari ile il genelinde yaklaşık 12 bin etkinlik planlanmış durumda. Diğer yerlerle mukayese ettiğimiz zaman 23 katı olan yerlerimiz var. Buda bizi sevindiren bir durum. Bu aynı zamanda velilerimizin ilgisi ve alakasıyla okullarla alakalı süreci iyi değerlendirdiklerini gösteriyor. Ben bu etkinliklerde görev alan arkadaşlara, gelen öğrencilere ve çocuklarını gönderen velilerimize teşekkür ederim. Çocuklarımızın sosyalleşmesi açısından çocukların grup olarak ya da bireysel etkinliklerini gösteren çalışmalardı. Sosyalleşmelerini gösteren çalışmalardı. Bu telafi eğitimde bizim amacımızda buydu. Çocuklarımız salgın sürecinde okullarımızdan uzak kaldılar, arkadaşlarından uzak kaldılar. Bu süreci tamamlayabilmeleri, eğitim yönlerinin ağırlıklı olarak destekleneceği süreçler olarak değerlendirdik. Gözlemlediğimiz kadarı ile bu durum da ilimizde çokta güzel yürüyor. Ben ilçe müdürümüze, okul müdürümüze ve öğretmen arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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