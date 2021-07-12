Maaş kartı tartışmasında eşinin boynuna yumruk atan kocaya para cezası



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de maaş kartını izinsiz aldığını ileri sürdüğü 15 yıllık eşi D.A.´nın (36) boynuna yumruk atıp yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Şemsettin A. (40), 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Merkez Kocasinan ilçesinde oturan Şemsettin A. ile maaş kartını izinsiz aldığını iddia ettiği eşi D.A. arasında 16 Nisan günü tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Şemsettin A., eşi D.A.´nın boynuna yumruk atarak yaraladı. D.A.´nın şikayeti üzerine eşi hakkında `yaralama´ suçundan dava açıldı.

Kayseri 12´nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen davada Şemsettin A. ile eşi D.A. hazır bulundu. Suçsuz olduğunu öne süren sanık Şemsettin A., "Kesinlikle darbetmedim. Eşimi dövmedim. Suçsuzum" dedi.

Şikayetini geri çeken D.A. ise, "Maaş kartı yüzünden beni darbetti. Boşanma davası açtım. Davamız sürüyor. O yüzden şikayetçi değilim" diye konuştu.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Şemsettin A.´yı, `yaralama´ suçundan 3 bin TL para cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın geçmiş sabıkaları nedeniyle cezasını ertelemedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-07-12 14:39:52



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