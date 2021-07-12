Develili şehidin ismi sokakta yaşatılacak Kayseri Büyükşehir Meclisi toplandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. 28 gündem maddesinin oylanarak karara bağlandığı mecliste, Develi şehidi Taha Uluçay’ın isminin bir sokağa verilmesi kararı da çıktı. Ayrıca mecliste, Yeraltı Çarşısı’nın elektrik tesisatlarının yenilenmesi, yangından korunma tesisatının, soğutma ve havalandırma tesisatlarının ve gerekli tamirat, inşaat işlerinin talebi de oy birliği ile kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısı birinci birleşimi birinci oturumu, Kadir Has Kongre Merkezi’nde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapıldı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, toplantıda 16 asıl, 12 ek gündem maddesi olmak üzere 28 gündem maddesini müzakere ederek, ayrı ayrı karara bağladı.

Gündem maddeleri arasında yer alan 2019 yılında Adıyaman’da devriye sırasında hain PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Kayserili polis Taha Uluçay’ın isminin, memleketi Develi’de yaşatılması için meclise rapor sunuldu. Mecliste Develi İlçesi, Mustafa Asım Köksal Mahallesi 60. sokak isminin Şht. Taha Uluçay Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Raporu görüşüldü.

Başkan Büyükkılıç, şehidimize ve şahsında tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dileyerek komisyon raporunun kabulünü meclis üyelerinin oylarına sundu. Meclis üyeleri, kararı oy birliği ile onayladı.

Mecliste, Cumhuriyet Meydanı Yeraltı Çarşısı’nın elektrik tesisatlarının yenilenmesi, yangından korunma tesisatının, soğutma ve havalandırma tesisatlarının ve gerekli tamirat, inşaat işlerinin talebi de görüşüldü. Talebin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından konuşan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Yeraltı Çarşısı 40 yıllık geçmişi olan bir çarşımız, Ahi ahlakı ile ahlaklanmış oradaki esnaflarımız yüz akımızdır. Onların bir beklentileri vardı, burada havalandırma, iklimlendirme, itfaiye tesisatının yeterli olmadığı yenilenme, kameralarla gerekli donanımını sağlama ve aydınlatma da dâhil bütün bunları içeren 10 milyon TL’lik bir bütçe ile orada bir çalışma yapıyoruz. Buradaki dükkânların bir kısmı Büyükşehir Belediyemize bir kısmı da Milli Emlak’ımıza, hazineye ait. Bizim buradaki yaptığımız çalışmaların mülk sahipleri tarafından karşılanması bağlamında sizden talepte bulunuyoruz. Amacımız oradaki esnafa yük getirmemek, çarşı bizim, dükkânlar bizim, esnaflarımızı seviyoruz, onlar da meclisimize teşekkür ediyor, dua ediyor. Kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum.”

Meclis üyelerinin talep ve görüşlerini de dinleyen Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

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