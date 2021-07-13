Kayserispor 26. kez Süper Lig'de Kayserispor ilk haftada 6 kez kazandı

Hes Kablo Kayserispor tarihinde 26. kez Süper Lig'de mücadele edecek. Sarı kırmızılılar, geride kalan 25 sezonda lige 6 kez galibiyetle başladı.

Kurulduğu 1966 tarihinden bu yana geride kalan 55 sezonun 25'inde Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, bugün gerçekleştirilecek fikstür çekimi ile yeni sezona hangi maçla başlayacağını tespit edecek. Geride kalan 25 sezonda lige 6 kez galibiyetle başlayan Kayserispor, 12 kez de yenilgi ile start verdi. Sarı kırmızılılar, 25 sezonda 7 kez de berabere kaldı.

Kayserispor, Süper Lig serüvenine başladığı 19731974 sezonuna sahasında oynadığı Göztepe maçında berabere kalarak start vermişti. Sarı kırmızılılar, geçen sezon sahasında oynadığı Kasımpaşa maçını 10 kazanarak sezona başlamıştı. Kayserispor'un geride kalan 25 sezonda Süper Lig'in ilk haftasında oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

197374 KayserisporGöztepe 00

197475 BolusporKayserispor 11

197980 KayserisporDiyarbakır 11

198586 FenerbahçeKayserispor 32

199293 KocaelisporKayserispor 72

199394 GaziantepKayserispor 40

199495 VansporKayserispor 30

199596 KayserisporBeşiktaş 11

199798 KarabüksporKayserispor 30

200405 KayserisporTrabzonspor 03

200506 TrabzonsporKayserispor 21

200607 KayserisporTrabzonspor 10

200708 KayserisporManisaspor 31

200809 SivassporKayserispor 00

200910 GençlerbirliğiKayserispor 00

201011 İstanbul B.BKayserispor 02

201112 BursasporKayserispor 30

201213 KayserisporBursaspor 01

201314 KayserisporSivasspor 10

201516 OsmanlısporKayserispor 11

201617 KayserisporAkhisarspor 02

201718 GalatasarayKayserispor 41

201819 KayserisporAntalyaspor 20

201920 KayserisporAlanyaspor 01

202021 KayserisporKasımpaşa 10

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