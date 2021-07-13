Kayserispor 26. kez Süper Lig'de Kayserispor ilk haftada 6 kez kazandı

Hes Kablo Kayserispor tarihinde 26. kez Süper Lig'de mücadele edecek. Sarı kırmızılılar, geride kalan 25 sezonda lige 6 kez galibiyetle başladı.
Kurulduğu 1966 tarihinden bu yana geride kalan 55 sezonun 25'inde Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, bugün gerçekleştirilecek fikstür çekimi ile yeni sezona hangi maçla başlayacağını tespit edecek. Geride kalan 25 sezonda lige 6 kez galibiyetle başlayan Kayserispor, 12 kez de yenilgi ile start verdi. Sarı kırmızılılar, 25 sezonda 7 kez de berabere kaldı.
Kayserispor, Süper Lig serüvenine başladığı 19731974 sezonuna sahasında oynadığı Göztepe maçında berabere kalarak start vermişti. Sarı kırmızılılar, geçen sezon sahasında oynadığı Kasımpaşa maçını 10 kazanarak sezona başlamıştı. Kayserispor'un geride kalan 25 sezonda Süper Lig'in ilk haftasında oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:
197374 KayserisporGöztepe 00
197475 BolusporKayserispor 11
197980 KayserisporDiyarbakır 11
198586 FenerbahçeKayserispor 32
199293 KocaelisporKayserispor 72
199394 GaziantepKayserispor 40
199495 VansporKayserispor 30
199596 KayserisporBeşiktaş 11
199798 KarabüksporKayserispor 30
200405 KayserisporTrabzonspor 03
200506 TrabzonsporKayserispor 21
200607 KayserisporTrabzonspor 10
200708 KayserisporManisaspor 31
200809 SivassporKayserispor 00
200910 GençlerbirliğiKayserispor 00
201011 İstanbul B.BKayserispor 02
201112 BursasporKayserispor 30
201213 KayserisporBursaspor 01
201314 KayserisporSivasspor 10
201516 OsmanlısporKayserispor 11
201617 KayserisporAkhisarspor 02
201718 GalatasarayKayserispor 41
201819 KayserisporAntalyaspor 20
201920 KayserisporAlanyaspor 01
202021 KayserisporKasımpaşa 10
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