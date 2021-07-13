Genç, yorgun mermiyle yaralanmış

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Kayseri’nin Talas İlçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda tabancayla yaralanan şahsın yorgun mermiyle yaralandığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Rüzgarlı Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre M.P. tabancayla yaralandı. Bacağından yaralanan M.P., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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