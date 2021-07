KAYMEK'ten muhteşem bir sanatsal albüm

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından heyecan uyandıran ve içerisinde 400’ten fazla çalışmanın yer aldığı bir eser daha sanatseverlere kazandırıldı. Albümü inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, albümde alın teri, el emeği ve göz nuru ile yapılmış sanat eserlerinin bulunduğunu söyledi.

Geçmişten geleceğe bir iz bırakmak gayesi ile düzenlenen ve içerisinde yedi adet Türk İslam sanatı, on iki adet geleneksel el sanatı, on yedi adet el sanatı, üç adet görsel sanat, iki adet atölye çalışmasının ve düzenlenen sergilerin bulunduğu KAYMEK El Sanatları Albümü’nde, sanatların tanımına, tarihçesine ve tekniğine hem Türkçe hem de İngilizce olarak yer verildi. Kursiyerler ile eğitmenlerin düzenlenen sergilerdeki 400’ün üzerindeki eserlerinin fotoğrafları özenle çekilerek, estetiği bozulmayacak şekilde albüme eklendi.



BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN ALBÜMÜN ÖNEMİNE VURGU

Alın teri, el emeği ve göz nuru ile yapılmış yüzlerce sanat eserinin tanıtıldığı albümün ön sözünde sanatseverlere seslenen Başkan Büyükkılıç, “Medeniyetimizin ruhundan ilham alan, yaşama güzellikler katan bu sanatlarımızın güncel olarak yapılabilir olması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması da elbette hepimizin sorumluluğundadır” ifadelerini kullanarak, KAYMEK El Sanatları Albümü’nün önemine vurgu yaptı. Sanatın ve sanatçının her zaman yanında olan Başkan Büyükkılıç, sanata yönelik projelerini sürdürüyor.



ŞEHRİN SANAT KENTİ OLARAK ANILMASINA VE TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında, bünyesinde hizmet veren KAYMEK A.Ş. ile yürüttüğü faaliyetlerle sanata ve sanatçıya verdiği değeri ortaya koyarken, el sanatları albümü ile sanatın kalplere dokunması, geleneksel el sanatlarının tanıtımı ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir çalışma olarak yer aldı. El Sanatları Albümü, Kayseri’nin sanat kenti olarak anılmasına ve Kayseri’nin kültürel tanıtımına da katkı sağlayacak.



HAYATIN HER ALANINDA KAYMEK

KAYMEK, gerek sanat eğitim merkezleri, uzaktan eğitim merkezi ve gençlik merkezleri ile gerekse aile danışmanlık merkezleri, eticaret platformu, kariyer merkezi, çamaşır yıkama merkezi gibi hizmet konularını da içeren çalışmalarıyla hayatın her alanında vatandaşlar için hizmetlerini sürdürüyor. Bilgili ve birikimli bireyler yetiştirerek ülkenin geleceğine yön verme, unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızı canlandırma, bireylerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlama, şehrine ve ülkesine fayda sağlayacak eğitimli insan ihtiyacına cevap verme gayesinde olan KAYMEK, bu kapsamda yaygın eğitim ağı ile eğitim hizmetini toplumun her kesimine hızlı ve etkin şekilde ulaştırırken, etik değerlerin ve sosyal sorumluluğunun bilinciyle seminerler, organizasyonlar, sosyal farkındalık projeleri tertip ediyor. Kayseri’nin kültür ve turizm tanıtımına da katkı sağlayan KAYMEK, kursiyerlerin ve eğitmenlerin ürettikleri eserlerle sergi faaliyetleri yaparak hem sanatsal gelişime katkı sunuyor hem de insanların ruhuna dokunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten KAYMEK A.Ş., eğitim, kültür ve sosyal alanlarda 10 farklı birimiyle kent merkezi ve tüm ilçelerinde yer alan 37 merkezde 7’den 70’e tüm vatandaşlara hizmetlerini ulaştırıyor.

