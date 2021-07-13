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Kentsel Dönüşümle Yıldırım Beyazıt’ın çehresi değişecek Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: “Hak sahiplerinin de yüzünün güleceğini temenni ediyorum"

İHA

Kentsel Dönüşümle Yıldırım Beyazıt’ın çehresi değişecek Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: “Hak sahiplerinin de yüzünün güleceğini temenni ediyorum"

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapılacak olan Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili olarak Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "2 yıl içerisinde peyzajıyla birlikte binaların teslimini yapmayı planlıyoruz. İnşallah burada oluşacak bu yapılaşmayla birlikte Yıldırım Beyazıt’ın çehresi değişecek" dedi.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kanal Boyu, Şükran Caddesi üzerinde 'Kentsel Dönüşüm Projesi' kapsamında gecekonduların yıkımı ile yerine yapılacak 6 bloktan oluşan 233 dairelik projenin tanıtım toplantısı Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu tarafından yapıldı. Proje kapsamında 13 bin 800 metrekarelik alan içerisinde 37 tane evin yıkılacağını aktaran Başkan Palancıoğlu, "Yıldırım Beyazıt’ta bir yıldır çalışmalar yaptık. Öncelikle ‘yıkıntıcılar’ dediğimiz esnafımızı Yeşilyurt’a taşıyarak o bölgeyi tertemiz bir hale getirdik. Kanal boyu dediğimiz caddede tam 65 tane gecekonduyla anlaşıp yıkarak 3+3 şeritli yol yaptık, bisiklet yolu yaptık, yaya yolu yaptık, yeşillendirme yaptık. Dolayısıyla Kayseri’nin en güzel yollarından bir tanesiyle Sivas Caddesiyle Hulusi Akar Bulvarı’nın bağlantısı tamamlandı. Yıldırım Beyazıt’taki çalışmalarımıza 6 gecekondunun yıkımıyla devam ediyoruz. Yaklaşık 1 buçuk sene önce hak sahipleri grup olarak toplanıp geldiler. Dediler ki ‘başkanım burada arsamız var, gecekondumuz var. Biz mağduruz. Arsalarımız elimizden giderse biz evsiz kalırız. Çözerseniz ancak siz çözersiniz’ dediler. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, yoğun gayret gösterdiler. Bu işten belediyemizin en büyük karı maddi değil manevi kar. Alacağımız hayır duasıyla birlikte ortamımızın güzelleşmesi. İçinde bulunduğumuz alan toplam 13 bin 800 metrekarelik bir alan. Burada şuanda 95 tane hak sahibimiz var. 37 tane ev yıkılacak. Bugün 6 tanesini yıkıyoruz. Bir kısmını da vatandaşlarımız kendileri yıkıyor. Dolayısıyla burayı temizlemiş olacağız" dedi.
Hak sahipleri ile anlaşma oranının yüzde 98 olduğunu ifade eden Başkan Palancıoğlu; "Buradaki binalar 1980 yılında yapılan ruhsatsız binalar. Dolayısıyla bir kısmında işgalci var, onlarla da anlaştık. Kimsenin sıkıntıya girmeden rahat bir şekilde burayı boşaltmasını sağlayacak. Şuanda toplam anlaşma oranı yüzde 98. 95 yak sahibinden birkaç tanesiyle anlaşmak için zamanımız var. İnşallah onlarla da anlaşmayı tamamladığımızda projenin ihalesini yapıp temeli atmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Yıldırım Beyazıt örnek olacak"
Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2 yıl içerisinde bitirilerek binaların teslim etmeyi planladıklarını kaydeden Başkan Palancıoğlu; "Şu an 6 blok 233 daireden oluşan bir projenin ilk aşamasındayız. Hak sahiplerine 48 adet 2+1 daire yapıyoruz 110 metrekarelik. 78 tane 135 metrekarelik 3+1 daire yapıyoruz. 146 metrekarelik 23 tane 3+1 yapıyoruz. 171 metrekareden oluşan 84 tane 4+1 daire yapmış olacağız. Allah kazasız, belasız bitirmeyi nasip etsin. Süre olarak inşallah 2 yıl içerisinde peyzajıyla birlikte binaların teslimini yapmayı planlıyoruz. İnşallah burada oluşacak bu yapılaşmayla birlikte Yıldırım Beyazıt’ın çehresi değişecek. Burası da artık bir örnek olacak. Yapacağımız dairelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hak sahiplerinin de yüzünün güleceğini temenni ediyorum" diye konuştu.
Konuşmanın ardından gecekonduların yıkımı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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