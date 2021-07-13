Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor

Projesi Develi Belediyesi tarafından hazırlanan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kabul edilen, Yukarı Develi Mahallesinde bulunan 12.671 metrekare alanda Engelsiz Yaşam Merkezinin ikmal ihalesinin ardından yapım çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor.

Engelsiz Yaşam Merkezinin Develi ile birlikte civar ilçeler için da hizmet vereceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Toplam maliyeti 5 milyon lirayı aşan ve 3.000 metre kapalı alana sahip olan projemizin çalışmaları seri bir şekilde devam etmekte ve bu yıl sonunda bitirilmesi planlanmaktadır. Develimizin yaşam kalitesini artıracak projemizi kabul eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza teşekkür ediyor, Engelsiz Yaşam Merkezinin şimdiden Develimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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