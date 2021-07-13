Lionel Carole formayı giydi

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Hes Kablo Kayserispor’un yeni transferi Lionel Carole, sarıkırmızılı formayı giydi.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor kadrosuna kattığı Fransız sol bek Lionel Carole ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Kayseri’ye gelen başarılı oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşmeyi imzaladı ve sarıkırmızılı formayı giydi. 12 Nisan 1991 doğumlu olan Carole geçtiğimiz sezonlarda Türkiye'de Galatasaray forması giymişti. Son olarak Fransa'nın Strasbourg takımında oynayan Carole bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

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