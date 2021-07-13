Kayserispor 3 genç oyuncusunun sözleşmesini uzattı

Kayserispor’da takımın genç oyuncuları Emre Demir, Nurettin Korkmaz ve kaleci Doğan Alemdar ile yeni sözleşme imzalandı.

Yeni sezon öncesinde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor, Emre Demir’in sözleşmesini 2023’e kadar uzatırken Nurettin Korkmaz ve kaleci Doğan Alemdar’ın sözleşmelerini ise 2025’e kadar uzattı. Hes Kablo Kayserispor'dan yapılan açıklamada, “Profesyonel futbol takımımız futbolcularından Doğan Alemdar ve Nurettin Korkmaz ile 20242025 sezonu sonuna kadar, Emre Demir ile 20222023 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşmeleri uzatılmıştır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.