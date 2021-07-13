6 spor kulübünü içinde barındıran kulüp binası açıldı

Develi'de, bünyesinde 6 adet spor kulübü barındıracak olan kulüp binası, düzenlenen tören ile açıldı.

Develispor, Develi Belediyespor, Büyüleyenspor, Sindelhöyükspor, Develi Erciyesspor ve Yıldırım Beyazid Şafakspor'u içerisinde barındıracak olan kulüp binası düzenlenen tören ile açıldı. Açılış törenine, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Öksüt Madencilik temsilcileri, kulüp yöneticileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Develi Kaymakamı Murat Duru, "Develi'mize yakışır güzel bir kulüp binasını bugün açacağız. Sporcularımızın, yöneticilerimizin ve vatandaşlarımızın da gelebileceği, birlikte kaynaşabileceği birlikte istişare edebilecekleri güzel bir mekanı açmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Bu kulüp binasının hayırlı işler için, hayırlı toplantılar için ve güzellikler için kullanılmasını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, "Bugün kıymetli, güzel bir yerin açılışını yapıyoruz, Develi'mizin spor kulüplerine ve spora gönül vermiş herkese ev sahipliği yapacak olan kulüp binamızın hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Develispor Başkanı Tufan Nayman da, törende yaptığı konuşmada, "Bilindiği gibi Develispor'umuz son senelerde güzel başarılar elde ediyor. Bu başarıların devamı ve Develili gençlerimizi spora yönlendirmek için açılan kulüp binamızın açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Açtığımız bu kulüp binası, Develispor, Develi Belediyespor, Büyüleyenspor, Sindelhöyükspor, Develi Erciyesspor ve Yıldırım Beyazid Şafakspor olmak üzere sporun Develi'mizde yaygınlaşması amacı olan herkese ev sahipliği yapacaktır" şeklinde konuştu.

Bina, İlçe Müftüsü Emin Patan'ın ettiği duanın ardından açıldı.

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