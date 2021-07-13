Kayseri Üniversitesi’nde yeni açılan lisans programları öğrenci alımına başlıyor

Kayseri Üniversitesi’nde Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yeni kurulan Bilgisayar Mühendisliği ve ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümleri ile Develi Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yeni kurulan Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerine yeni eğitimöğretim yılından (20212022 EğitimÖğretim Yılı) itibaren öğrenci alınacak.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda eğitimöğretim yelpazesini genişletme gayretinde olan Kayseri Üniversitesi’nin yeni kurulan bölümlerle çeşitliliğinin arttığını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Karamustafa, “Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümüne yeni eğitimöğretim yılı itibarıyla 40 kişilik kontenjan ayrıldı. Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne ise 60 öğrenci alımı yapılacaktır. Yeni kurulan Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültemizin Tarih Bölümü ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerine ise 60’şar öğrenci alınacaktır. Yeni bölümlerimizi tercih edecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum. Deneyimli akademik kadromuzla diğer bölüm ve programlarımızda olduğu gibi, yeni açılan bölümlerimizdeki öğrencilerimize de en iyi şekilde eğitim vermeye devam edeceğiz. Üniversitemiz, sahip olduğu uygulama ve proje odaklı, iş dünyası ile bütünleşen, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan ve nitelikli insan gücünü yetiştirerek toplumsal fayda oluşturma misyonu ile fakülte, enstitü ve meslek yüksekokullarında eğitimdeki kalite çıtasını sürekli yüksek tutacaktır” diye konuştu.

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