Eşini yumruklayıp, saçlarını çeken kocaya 2 bin 240 TL ceza

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, annesine gitmek isteyen eşi N.M.´nin (40) kulağına ve yüzüne yumruk atıp, saçlarından çektiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Sedat M. (40), 'yaralama'dan 2 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı.
Olay, 13 Nisan´da, merkez Melikgazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre N.M., aralarında çıkan tartışma sırasında eşi Sedat M.'ye, "Beni eşek gibi anneme götüreceksin" dedi. Buna sinirlenen Sedat M. de 2 çocuğunun annesinin kulağına ve yüzüne yumruk atarak, saçlarından çekti. N.M.´nin şikayetçi olması üzerine eşi hakkında `yaralama´ suçundan dava açıldı.
Kayseri 12´nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın duruşmasında, N.M. ile eşi Sedat M. hazır bulundu. Şikayetçi olmadığını söyleyen N.M., "İkimiz de annelerimize gitmek istedik. Tartıştık. `Eşek gibi götüreceksin´ dediğimi hatırlamıyorum. Yüzüme ve kulağıma yumruk attı. Şikayetçi değilim" diye konuştu.
'TAHRİK OLDUM'
Pişman olduğunu belirten tutuksuz sanık Sedat M. ise "Tartıştık. `Beni eşek gibi annemlere götüreceksin´ dedi. Tahrik oldum. Bunun üzerine eşimi darbettim. Takdir sizin" dedi.
Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Sedat M.´yi `yaralama´ suçundan 112 adli gün karşılığı 2 bin 240 TL olan para cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-07-13 17:56:57
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