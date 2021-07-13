TBMM Küresel İklim Değişikliği Komisyonu Sultan Sazlığı'nda incelemelerde bulundu Komisyon Başkanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu: "Zamantı tünelinden Sultan Sazlığına yılda 11 milyon metreküp su aktarıyoruz"

Kuş Cenneti olarak bilinen Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda incelemelerde bulunan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Küresel İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Zamantı Tünelinden Sultan Sazlığına yılda 11 milyon metreküp su aktarıyoruz” dedi.



TBMM Küresel İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve komisyon üyeleri, Sultansazlığı Milli Parkı’nda incelemelerde bulundu. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Eroğlu, Sultan Sazlığı’nın Avrupa’nın en önemli sulak alanlarında biri olduğunu kaydetti. Sazlığı kuraklıktan kurtarmak için tünel ile su taşıdıklarını belirten Eroğlu, “Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve kuraklıkla mücadele konusunda TBMM komisyon çalışmalarımızda sona geldik. Bugünde Kırşehir'de Seyfe Gölü'nü, Kayseri’de bulunan Sultan Sazlığını ziyaret ettik. Buradan da Konya’yı ziyaret edeceğiz. Daha sonra diğer göllerimizde araştırmalarımıza devam edeceğiz. Bu arazi çalışmaları çok faydalı oldu. Sultan Sazlığı kurumaya yüz tutmuştu. Ancak Sultan Sazlığı Avrupa’nın en önemli sulak alanlarında bir tanesidir. Burası kuşların göç yolu üzerinde bulunuyor. Fevkalade önemi var. Burayı kurtarmak için ne yapacağız diye düşündüğümüzde en mantıklı karar başka havzadan su getirmek oldu. Daha önce Zamantı nehrinden buraya su aktarmak için bir tünel çalışmasına başlanmış. Ben geldiğim zaman bu hemen hemen durmuştu. Ödenek bekliyordu. Ancak buranın hemen bitirilmesini temin ettik. Cumhurbaşkanımızda çok büyük destek verdi. Hatta bu tünel o kadar uzamış ki Kayserililer bu tünelin adına ‘gıcık tüneli’ demişler. Biz bunu zamantı tüneli olarak değiştirdik” ifadelerini kullandı.



Eroğlu, “Tünel buradan 11 kilometre iletim hatları ile birlikte 21 kilometreye kadar ulaşan bir iletim kanalı ve tünel var. Zamantı tünelinden Sultan Sazlığına yılda 11 milyon metreküp su aktarıyoruz. Hatta daha dengeli olması için tünelin memba tarafına bir baraj inşa ettik. O barajda bitti. Hatta su ile şu anda dolu. Kısa süre içerisinde kurumakta olan Sultan Sazlığı canlandı. Burayı da milli park ilan ettik. Şu anda Doğa Koruma Milli Parklar burada tanıtım merkezi, kuş gözlem istasyonları, yürüyüş yapmak için patikalar yaptı. Dolayısıyla burası artık cennetten bir parça oldu” dedi.



Eroğlu’na ziyaretinde, Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da eşlik etti.

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