Tartıştığı kadın komşusunu bıçakladı

Üniversitelerde yaz okullarındaki öğretim bu yıl uzaktan, gelecek yıldan itibaren yüz yüze yapılacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de Hülya Baltacı (45), gürültü nedeniyle tartıştığı komşusu Akın Ç.'nin (25) bıçaklı saldırısında yaralandı.

Olay 18.00'de Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi Yelkenli sokaktaki 5 katlı Balcıoğlu apartmanında meydana geldi. İddiaya göre aynı binada oturan Akın Ç. gürültü tartışması nedeniyle komşusu Hülya Baltacı ile kavga etti. Akın Ç. yanında taşıdığı bıçakla, Hülya Baltacı'yı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanan kadın, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hülya Baltacı'yı bıçaklayan Akın Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-07-13 19:52:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.