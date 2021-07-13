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Tartıştığı kadın komşusunu bıçakladı

DHA

Tartıştığı kadın komşusunu bıçakladı


Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de Hülya Baltacı (45), gürültü nedeniyle tartıştığı komşusu Akın Ç.'nin (25) bıçaklı saldırısında yaralandı.
Olay 18.00'de Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi Yelkenli sokaktaki 5 katlı Balcıoğlu apartmanında meydana geldi. İddiaya göre aynı binada oturan Akın Ç. gürültü tartışması nedeniyle komşusu Hülya Baltacı ile kavga etti. Akın Ç. yanında taşıdığı bıçakla, Hülya Baltacı'yı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanan kadın, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hülya Baltacı'yı bıçaklayan Akın Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST
2021-07-13 19:52:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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