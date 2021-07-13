15 Temmuz Gazisi Aslan: Çok paranız olabilir ama vatanınız yoksa bir şey kalmaz



KAYSERİ, (DHA)ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) tarafından Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu´na 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gazi Turgut Aslan'ın adı verildi. Kendi adı verilen salonunun açılışına katılan Turgut Aslan, "Çok paranız olabilir ama vatanınız yoksa birşey kalmaz" dedi.

ERÜ Edebiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gazi Turgut Aslan´ın yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, şehit aileleri ve davetliler katıldı. Törende, isminin konferans salonuna verilmesi nedeniyle mutlu olduğunu belirten Turgut Aslan, "Tüm milletimiz bilmektedir ki, 15 Temmuz 2016 günü FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca düzenlenen darbe kalkışmasının yurt sathında başarısız olmasının en büyük etkenlerinden birisi de birçok ilimizde olduğu gibi Kayseri halkımızın da tereddütsüz bir şekilde, başta emniyet müdürlüğümüz olmak üzere, hainlerin işgal etmek istediği kurumlarımız önünde toplanarak kendilerini siper etmeleridir. Kayseri halkının bu duruşu şanlı tarihimizdeki yerini alacaktır. Kuşkusuz böyle vatansever yönetici ve eğitimcilerin olduğu Erciyes Üniversitesi'nin yetiştirdiği yavrularımız da teslim alacakları al bayrağımızı hayatları pahasına dalgalandırmanın şuuru ile bu yuvadan mezun olacaklardır. Bu vesile ile her alanda geleceğin kahramanları, üniversitelerde okuyan tüm öğrenci kardeşlerimi gözlerinden öpüyor, muvaffakiyetler diliyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE SAHİP ÇIKMAK LAZIM'

15 Temmuz darbe girişiminde Kayseri'de de vatandaşların vatanına ve milletine sahip çıktığını bildiğini kaydeden Aslan, "Çok paranız olabilir ama vatanınız yoksa bir şey kalmaz. Türkiye Cumhuriyeti bize bu imkanı tanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmak lazım. Türkiye Cumhuriyeti İslam'ın ve Türk milletinin son ülkesidir. Ona sahip çıkmak gerekir" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Kayseri DHA

2021-07-13 20:28:48



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