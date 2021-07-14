Kayserispor ilk maçını Samsunspor ile oynayacak

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Hes Kablo Kayserispor yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Cumartesi günü Samsunspor ile oynayacak.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak nezaretinde günde çift antrenman İle yeni sezona hazırlanan sarı kırmızılılar ilk rakibi TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor oldu. 17 Temmuz Cumartesi günü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynanacak olan hazırlık maçı saat 17.00’de başlayacak.

Kayserispor’da oynanacak olan hazırlık maçında yeni transferlerin de forma giymesi bekleniyor.

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