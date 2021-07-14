Kayseri'nin en büyük Kurban Pazarı müşterilerini bekliyor "Kurban fiyatlarında geçen yıla oranla pek fark yok"

110 bin metrekarelik alana kurulan ve içerisinde kurulacak 250 çadır ile Türkiye'nin en büyük kurban pazarlarından Kocasinan Kurban Pazarında bayram telaşı başladı.

Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'ne bağlı Erkilet Bülbülpınarı mevkiinde belediye tarafından kurulan kurban pazarında bayram telaşı başladı. Kurbanlık hayvanlarını getiren besiciler, satmak için müşterilerini beklerken normalleşme ile birlikte geçen yıla oranla pazarın bu yıl daha hareketli olacağını beklediklerini söyledi. Kocasinan Belediyesi'ne tesisler için teşekkürlerini ileten besiciler, kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatlarında geçen yıla oranla pek bir değişiklik olmadığını söyledi.

110 bin metrekare alanda bulunan Kocasinan Kurban Pazarı'nda 150 büyükbaş ve 100 büyükbaş olmak üzere 250 çadır, 3 büyükbaş kesim ünitesi, 2 küçükbaş kesim ünitesi, bin 200 araçlık otopark, seyir ve dinlenme alanları, dev ekranda sıra takibi, mescit alanı, 12 WC ve 7 adet esnaf banyo kabini ile bu Kurban Bayramı'nda hizmet verecek.

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