Rektör Karamustafa: “15 Temmuz Türk Milleti’nin egemenliğini haykırdığı gecedir”

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında milli egemenliğin, milli irade ve demokrasinin, milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Rektör Karamustafa, 15 Temmuz gecesi Kahraman Türk Milletinin, sadece FETÖ/PDY mensubu hainlere ve darbecilere 'dur' demekle kalmadığını, aynı zamanda egemenliğin sonsuza dek yaşatılacağının tüm dünyaya haykırdığı gece olduğunu ifade etti. Rektör Karamustafa mesajında şu ifadelere yer verdi:

“15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı geceyi unutmamız asla mümkün değildir. Çünkü o gece, akıllarını dış mihraklara teslim etmiş FETÖ/PDY mensuplarının masum halkımıza ve milli egemenliğimizin sembolü Gazi Meclisimize yaptığı hain saldırı asla akıllarımızdan çıkmayacaktır. 15 Temmuz, milletimizin yeniden dirilişinin destanıdır. 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokaklara çıkan ve kendisini tanka, tüfeğe, bombaya siper eden Kahraman Milletimiz, darbecilere ve işbirlikçilerine gereken cevabı ve dersi en iyi şekilde vermiştir. Hain darbeciler ve işbirlikçileri, o gece asla unutamayacakları Milletimizin sert tokadını enselerinde bulmuşlardır. O yüzden Necip Milletimizle ne kadar övünsek azdır. Tarih boyunca hiç kimseye boyun eğmemiş, hiçbir gücün boyunduruğuna girmemiş bir millet olan Türk Milleti, birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik oyunları her zaman bir bir bozmuş, bundan sonra da bozmaya devam edecektir. Çünkü milletimizin gücü birliğinden, beraberliğinden, vatan, bayrak ve ezan sevgisinden, inanç ve imanından gelmektedir. Her karışı şehitlerimizin kanıyla sulanmış bizim için çok değerli olan bu vatan topraklarını korumak namustur ve her şeyden önce gelir. 15 Temmuz gecesinde yaşananlar şunu göstermiştir ki! Biz Çanakkale ruhunu kaybetmediğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz sorun, yenemeyeceğimiz güç yoktur. Yeter ki birbirimize daha sıkı sarılalım, birlik ve beraberliğimizi her zaman koruyarak daha da güçlendirelim. Nitekim 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ülkemizin her alanda yakaladığı gelişim ile millileşme hamleleri şunu gösteriyor ki! Millet olarak 2023, 2053 ve 2071 vizyon ve hedeflerimize sağlam adımlarla ilerliyoruz ve geleceğin Güçlü Türkiye’sini hep birlikte inşa ediyoruz inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet, makamları âli olsun. 15 Temmuz gazilerimizden yaşayanlara şükranlarımızı sunuyor ve Cenabı Mevla’dan sağlıklı ve hayırlı uzun ömürler dilerken, ebediyete irtihal etmiş olanlarına da Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu Büyük Millet, sizlerin kahramanlığını ve fedakârlığını asla unutmayacak ve unutturmayacaktır."

