Rektör Karamustafa: “15 Temmuz Türk Milleti’nin egemenliğini haykırdığı gecedir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Karamustafa: “15 Temmuz Türk Milleti’nin egemenliğini haykırdığı gecedir”

İHA

Rektör Karamustafa: “15 Temmuz Türk Milleti’nin egemenliğini haykırdığı gecedir”

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mesajında milli egemenliğin, milli irade ve demokrasinin, milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Rektör Karamustafa, 15 Temmuz gecesi Kahraman Türk Milletinin, sadece FETÖ/PDY mensubu hainlere ve darbecilere 'dur' demekle kalmadığını, aynı zamanda egemenliğin sonsuza dek yaşatılacağının tüm dünyaya haykırdığı gece olduğunu ifade etti. Rektör Karamustafa mesajında şu ifadelere yer verdi:
“15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı geceyi unutmamız asla mümkün değildir. Çünkü o gece, akıllarını dış mihraklara teslim etmiş FETÖ/PDY mensuplarının masum halkımıza ve milli egemenliğimizin sembolü Gazi Meclisimize yaptığı hain saldırı asla akıllarımızdan çıkmayacaktır. 15 Temmuz, milletimizin yeniden dirilişinin destanıdır. 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokaklara çıkan ve kendisini tanka, tüfeğe, bombaya siper eden Kahraman Milletimiz, darbecilere ve işbirlikçilerine gereken cevabı ve dersi en iyi şekilde vermiştir. Hain darbeciler ve işbirlikçileri, o gece asla unutamayacakları Milletimizin sert tokadını enselerinde bulmuşlardır. O yüzden Necip Milletimizle ne kadar övünsek azdır. Tarih boyunca hiç kimseye boyun eğmemiş, hiçbir gücün boyunduruğuna girmemiş bir millet olan Türk Milleti, birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik oyunları her zaman bir bir bozmuş, bundan sonra da bozmaya devam edecektir. Çünkü milletimizin gücü birliğinden, beraberliğinden, vatan, bayrak ve ezan sevgisinden, inanç ve imanından gelmektedir. Her karışı şehitlerimizin kanıyla sulanmış bizim için çok değerli olan bu vatan topraklarını korumak namustur ve her şeyden önce gelir. 15 Temmuz gecesinde yaşananlar şunu göstermiştir ki! Biz Çanakkale ruhunu kaybetmediğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz sorun, yenemeyeceğimiz güç yoktur. Yeter ki birbirimize daha sıkı sarılalım, birlik ve beraberliğimizi her zaman koruyarak daha da güçlendirelim. Nitekim 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ülkemizin her alanda yakaladığı gelişim ile millileşme hamleleri şunu gösteriyor ki! Millet olarak 2023, 2053 ve 2071 vizyon ve hedeflerimize sağlam adımlarla ilerliyoruz ve geleceğin Güçlü Türkiye’sini hep birlikte inşa ediyoruz inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet, makamları âli olsun. 15 Temmuz gazilerimizden yaşayanlara şükranlarımızı sunuyor ve Cenabı Mevla’dan sağlıklı ve hayırlı uzun ömürler dilerken, ebediyete irtihal etmiş olanlarına da Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu Büyük Millet, sizlerin kahramanlığını ve fedakârlığını asla unutmayacak ve unutturmayacaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'nin en büyük Kurban Pazarı müşterilerini bekliyor "Kurban fiyatlarında geçen yıla oranla pek fark yok"
YEREL HABERLER Kayseri'nin en büyük Kurban Pazarı müşterilerini ...
KAYSO üyelerine Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin sunduğu fırsatlar anlatıldı
YEREL HABERLER KAYSO üyelerine Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin ...
Çandıroğlu, telafi eğitimi gören lise öğrencilerini ziyaret etti, masa tenisi oynadı İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu: “Gördüğümüz manzara bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor”
YEREL HABERLER Çandıroğlu, telafi eğitimi gören lise öğrencilerini ...
Yolcu otobüsünde uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi adliyede
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi ...
Başkan Yalçın: “Türk Milleti egemenliğini kimseye bırakmayacağını gösterdi”
YEREL HABERLER Başkan Yalçın: “Türk Milleti egemenliğini kimseye ...
Bernard Mensah takıma katıldı
YEREL HABERLER Bernard Mensah takıma katıldı
Kayserispor Oğuzhan Çapar ile yolunu ayırdı
YEREL HABERLER Kayserispor Oğuzhan Çapar ile yolunu ayırdı
Kayserispor deplasmanda başlıyor
YEREL HABERLER Kayserispor deplasmanda başlıyor
Kayserispor ilk maçını Samsunspor ile oynayacak
YEREL HABERLER Kayserispor ilk maçını Samsunspor ile oynayacak
Develi’de yaz okulu kurslarının startı verildi
YEREL HABERLER Develi’de yaz okulu kurslarının startı verildi
Kaçak göçmenlerin oyununu polis bozdu Pakistan uyruklu 12 kaçak göçmen düzenlenen sahte yol izin belgeleri ile yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak göçmenlerin oyununu polis bozdu Pakistan ...
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 3 gözaltı
Yalçın Koşukavak: Bir yerli oyuncu daha takviye yapmak istiyoruz
YEREL HABERLER Yalçın Koşukavak: Bir yerli oyuncu daha takviye ...
15 Temmuz Gazisi Aslan: Çok paranız olabilir ama vatanınız yoksa bir şey kalmaz
YEREL HABERLER 15 Temmuz Gazisi Aslan: Çok paranız olabilir ama ...
Koşukavak: “Transfer hareketliliği devam ediyor” Kayserispor'da sezon hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Koşukavak: “Transfer hareketliliği devam ...
Tartıştığı kadın komşusunu bıçakladı
YEREL HABERLER Tartıştığı kadın komşusunu bıçakladı
Yolcu otobüsündeki uyuşturucu ticaretini polis engelledi
YEREL HABERLER Yolcu otobüsündeki uyuşturucu ticaretini polis ...
TBMM Küresel İklim Değişikliği Komisyonu Sultan Sazlığı'nda incelemelerde bulundu Komisyon Başkanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu: "Zamantı tünelinden Sultan Sazlığına yılda 11 milyon metreküp su aktarıyoruz"
YEREL HABERLER TBMM Küresel İklim Değişikliği Komisyonu Sultan ...
Eşini yumruklayıp, saçlarını çeken kocaya 2 bin 240 TL ceza
YEREL HABERLER Eşini yumruklayıp, saçlarını çeken kocaya 2 bin 240 ...
Kayseri’nin en büyük dolandırıcılık davasında savcı 'zincirleme şekilde dolandırıcılık' suçundan cezalandırılmasını istedi Müşteki Ustaoğlu: "50 yıllık emeğimizi boğazına geçiren adam Bodrum'da tatilde" Müşteki Avukatı Fatih Şen: Sanık tarafı mahkemenin aklıyla alay etmektedir" Müşteki Avukatı Süleyman Akıncı: "Makbuzlar 'sanık bilgisayarında düzenlenmiştir' diye Siber Suçlar Müdürlüğü'nün raporu var"
YEREL HABERLER Kayseri’nin en büyük dolandırıcılık davasında savcı ...
Suriye uyruklu DEAŞ sanığına delil yetersizliğinden beraat
YEREL HABERLER Suriye uyruklu DEAŞ sanığına delil yetersizliğinden ...
15 Temmuz Gazisi TEM Daire Başkanının ismi konferans salonunda yaşayacak 15 Temmuz Gazisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan: “Türk milleti 15 Temmuz’da kendini hainlere karşı siper etti”
YEREL HABERLER 15 Temmuz Gazisi TEM Daire Başkanının ismi konferans ...
Kayseri Üniversitesi’nde yeni açılan lisans programları öğrenci alımına başlıyor
YEREL HABERLER Kayseri Üniversitesi’nde yeni açılan lisans ...
Develi'de GSB Spor Okulları bambaşka
YEREL HABERLER Develi'de GSB Spor Okulları bambaşka