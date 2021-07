Başkan Büyükkılıç: “Hem zihnimiz hem de bedenimiz zinde olsun”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kurmaylarının tamamıyla birlikte sabah 06.00’da Ali Dağı’nın 9.3 kilometrelik parkurunda yürüyüş yaptı. Başkan Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın da katıldığı sabah yürüyüşüne ilişkin “Sabah yürüyüşü yapalım ki hem zihnimiz hem bedenimiz zinde olsun. Bütün hemşerilerimi sabah yürümeye davet ediyorum” dedi.

Bir doktor olarak sağlık için yürüyüşün ve sporun önemini sık sık dile getiren Başkan Büyükkılıç, bu konuda örnek olmaya ve mesajlar vermeye devam ediyor. Bu kez üst düzey yöneticilerinin tamamı ile Ali Dağı’nda 9.3 kilometrelik parkurda yürüyüş yapan Başkan Büyükkılıç, hem yöneticilerin tamamının bir arada bulunması dolayısıyla çalışmalardaki koordinasyonun güçlenmesini amaçlıyor hem de sağlık açısından topluma önemli mesajlar veriyor. Başkan Büyükkılıç, 06.00’da başlayan ve yaklaşık 2 saat süren neşeli yürüyüşe ilişkin, “Sabah yürüyüşü yapalım ki hem zihnimiz hem bedenimiz zinde olsun. Bu tarz buluşmalarla hem yapacağımız projeleri değerlendiriyoruz hem de vücudumuzu zinde tutuyoruz. Bütün hemşerilerimi sabah yürümeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Yürüyüşün ardından Talas Belediyesi’nce hizmete sunulan tesiste yürüyüşe katılanlarla bir toplantı gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç’a Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından katkılarından dolayı teşekkür amaçlı hediye takdimi yapıldı. Yalçın, “Sosyal tesisimizden yollarımıza kadar her şeyimize yardımcı oluyorsunuz. Allah razı olsun. El dokuması halımız bir hediyemizdir. Ayrıca Geçtiğimiz yıl bu zamanlar Ayasofya’nın açılışı yapılmıştı. Darphane Recep Tayyip Erdoğan imzalı bir para bastı. Senei devriyesinde günün anısına bir sertifika ile birlikte hediye ediyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç da, “Mustafa başkanımızın deneyimi, birikimi ve her zamanki yapıcı ile uyum kültürü anlayışı içerisindeki çalışmaları ile geçmişten beri birlikte olduğumuz başkanımız. Talas bölgesinde yaptığı güzel çalışmalar ile ayrıca gönüllerde yer etmeye devam ediyor. Burada Ali Dağımızın eteğinde güzel bir tesis ortaya çıktı ve vatandaşların buluşma yeri oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz, Büyükşehir ile Talas’ın birlikte yükselmesi her zaman için bizlere katacaktır, olmazsa olmazımızdır” diye konuştu.

Birlik ve beraberlik mesajı da veren Başkan Büyükkılıç, “Allah huzurumuzu, birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Daha güzel hizmetleri bizleri seven, güvenen, seçen hemşerilerimize layık olma anlayışı içerisinde yapmayı nasip eylesin” dedi.

