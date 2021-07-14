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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasan Aksoyak, 3x3 finallerinde Kayseri’yi temsil etti

İHA

Hasan Aksoyak, 3x3 finallerinde Kayseri’yi temsil etti

Eski 3x3 Milli takım kaptanı Hasan Aksoyak, İzmir Bostanlı Sahilinde düzenlenen Red Bull Half Court 3x3 Türkiye Finallerinde mücadele eden ve Kayseri'yi temsil eden tek sporcu oldu. Aksoyak'ın finallerde oynadığı Hercules takımı 4 maçta 3 galibiyet 1 yenilgi alarak averajla Türkiye 5.si oldu.
Hasan Aksoyak yaptığı açıklamada, "Red Bull Half Court, dünyanın en iyi sokak basketbolcularını arıyor sloganıyla Dünya genelinde düzenlenen bir turnuva. Bu turnuvada oyunun yanı sıra katılımcılara sıra dışı tasarlanmış basketbol sahalarında maç yapmayı vadediyor. Organizasyon sırasıyla Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir'i ziyaret etti. Sonrasında bu etaplarda ilk 4e giren 16 takım İzmir Bostanlı sahilinde düzenlenen Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı. Bende bu turnuvada mücadele eden Hercules takımında yer alarak finallere katıldım. Grupta zorlu ve tecrübeli rakiplere karşı oynadığımız 3 maçı da kazanarak çeyrek finallere kaldık. Çeyrek finalde oynadığımız maçı şanssız bir şekilde kaybederek turnuvayı Türkiye 5.si olarak tamamladık. Gerçekten yaklaşık 2 yıl sonra tekrar sahalarda yer almak 3x3 organizasyonuna katılmak muhteşem bir duyguydu.. Turnuvada mücadele eden tüm takım ve sporculara teşekkür ediyorum" dedi.

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