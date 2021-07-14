Polislikten ihraç edilen FETÖ sanığına 7 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis memurluğundan ihraç edilen Mustafa B., tutuksuz yargılandığı davada 7 yıl 10 gün hapse çarptırıldı. Sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Mustafa B., hazır bulundu. Tanık beyanlarına göre, komiserliğe geçiş sınavı sorularını ele geçirdiği iddia edilen Mustafa B., üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Mustafa B.'yi 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay, 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçundan da 9 ay 10 gün olmak üzere toplam 7 yıl 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Yargıtay sürecini dikkate alarak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına, 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçundan verilen cezanın da hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-07-14 16:36:27
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