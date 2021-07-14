Kayseri Üniversitesi’ne engelsiz üniversite işareti olan 'Turuncu Bayrak' ödülü

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Engelsiz Üniversitesi Ödülleri2021 sahiplerini buldu. Buna göre Kayseri Üniversitesi’nin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, engelliler ile ilgili mekanda erişim konusunda yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı “Turuncu Bayrak” ödülüne layık görüldü.

Kayseri Üniversitesi’nin Rektörlük binası ile Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu ile Pınarbaşı Suna Yalçın Meslek Yüksekokulu, engelliler ilgili mekânda erişim konusunda yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı turuncu bayrak adayı olmaya hak kazandı. Turuncu bayrak alan ve turuncu bayrak adayı olmaya hak kazanan birimlerin müdürlerine Senato Toplantısı öncesi belgeleri takdim edildi. Belge takdim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, turuncu bayrak ödülü kazanan ve turuncu bayrak ödülü adayı olan birimlere ve üniversitemizin engelsiz kampüs çalışmalarında emeği geçenlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Rektör Karamustafa, turuncu bayrak adayı olmaya hak kazanan birimlerin de en yakın zamanda turuncu bayrak ödülünü alacaklarına inandıklarını ifade etti.



Turuncu Bayrak Ödülü Nedir?

Yükseköğretimde öğrenim gören engelli öğrencilerin fiziksel mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyokültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla engelsiz üniversite ödülleri kapsamında mekanda erişebilirlik alanında ilk defa 2018 yılında YÖK tarafından verilmeye başlanan bir ödüldür. Turuncu bayrağın geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda üniversitenin başvuracağı yıla ait ölçütlere göre tekrar başvuru gerçekleştirilmesi gerekiyor.

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