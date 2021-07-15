Kayseri'de FETÖ'den 17 bin şüpheli hakkında soruşturma yapıldı

Kayseri'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından bu güne kadar Cumhuriyet Başsavcılığınca 17 bin 237 şüpheli hakkında soruşturma yapılırken 5 bin şüpheli hakkında da araştırma yapıldı.

15 Temmuz 2016'da Fethullahçı Terör Örgütü tarafından yapılan darbe girişiminin ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan çalışmalarda 17 bin 237 şüpheli hakkında soruşturma, 5 bin şüpheli hakkında ise ihbar kaydı üzerinden araştırma yapıldığı öğrenildi. Yürütülen soruşturmalar sonucunda 4 bin 48 sanık hakkında FETÖ üyeliği suçundan kamu davası açıldı. Mahkemece yapılan yargılamalar sonucunda 2 bin 888 kişi hakkında mahkumiyet, bin 160 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.