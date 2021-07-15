Kayseri'de minibüs aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı Vatandaşlar yaralılara yardım etmek için seferber oldu

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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarpan minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, yaralıların yardımına koştu.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Niğde karayolu Yeşilhisar ilçesi girişinde T.E.'nin (50) sürücüsü olduğu 38 ADZ 531 plakalı işçi minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan 5 işçi yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Sağlık ekipleri, yaralanan 5 kişiyi ambulanslarla hastaneye sevk ederken, polis ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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