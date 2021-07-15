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'Türkiye Geçilmez' Sergisi açıldı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "Hiç kimse milli iradenin üzerinde değildir"

İHA

'Türkiye Geçilmez' Sergisi açıldı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "Hiç kimse milli iradenin üzerinde değildir"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Türkiye Geçilmez' konulu resim sergisi açıldı.
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK)’in düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ‘15 Temmuz Türkiye Geçilmez Sanat Sergisi Tarihi Kayseri Kalesi içerisinde açıldı. Serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç;d arbe girişiminin yüce Türk milletinin sarsılmaz vatan ve millet aşkıyla püskürtülmüş olduğunu vurgulayarak, 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye’nin meydanlara indiğini göğsünü vatana siper ettiğini canını, kanını verdiğini ancak istikbalini vermediğini dile getirdi. Büyükkılıç; "Bugün 15 Temmuz, önemli ve anlamlı bir gün. Sadece 1 güne sığdırmadan her gün anarak unutmayacağız, unutturmayacağız anlayışı içerisinde hepinizde bu şuurun oluşmasını temenni ediyorum. Bundan tam 5 yıl önce normalde diğer günlerden bir fark yoktu. Hepimiz normal hayatımızı sürdürüyorduk. Ta ki gece saatlerinde televizyon ekranlarında dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın ‘kalkışma hareketi’ yazan sözlerinin olduğu, tankların köprüleri kapattığı görüntüleri televizyonlarda görülmeye başladığı ana kadar. Önce bir sıradan kalkışma olarak algılandı ama sonra olayın hiç de öyle olmadığı hepimiz tarafından takip edildi. Devlet kanalına darbeciler tarafından el konulmasının ardından bir kalanda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıya bağlanmış ve Fethullahçı Terör Örgütü mensubu bir grup sözde askerin kalkışması olduğunu söylenmiş. Tüm halkı alanlara cumhurbaşkanımız davet etmişti. O mesajın üzerine halk liderine ve memleketine, şehrine sahip çıktı. O mesajla birlikte Kayserimizin güzel insanları da cumhuriyet meydanımızı doldurdu. Sokaklar ve caddeler hareketlendi, cumhuriyet meydanımız her zaman olduğu gibi halkımız cumhurbaşkanına, devletine, bayrağına, ezanına, milletine sahip çıktı" dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ise; “Emperyalistlerin uşağı olan, geçmişten bu güne kadar ülkemizde ne kadar darbe varsa hepsini yaptıran FETÖ’nün ülkemizde gerçekleştirmeye çalıştığı sadece bir hükümet darbesi değil aynı zamanda devletimizi bölmek ve milletimizi parçalamak için gerçekleştirmeye çalıştığı bir harekattı. Elhamdülillah milletimiz meydanlarda toplanarak engel oldu. Bunun neticesinde biz de bu günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutluyoruz” dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da; “Türk Milleti’nin bu tür sınamalar karşısındaki ortaya koyduğu değerleri bir kez daha test etme imkanını bize vermesin. Çünkü biz yine vatanımız, milletimiz, ezanımız, bayrağımız için aynı reaksiyonu göstereceğiz. Bu hainlere Allah fırsat vermesin" ifadelerini kullandı.
Törende konuşan Vali Şehmus Günaydın hiç kimsenin milli iradenin üzerinde olmadığının altını çizerek; “O gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla ‘Türkiye Geçilmez’ diyen aziz milletimizin kahraman evlatları, elleriyle tankların karşısına dikildi, mermi yağdıran helikopterin altında hainlere ‘dur’ demek için canını ortaya koydu. Tankların altına yattı ve hain FETÖ Terör Örgütü’nün darbe girişimini engelledi. Bizler 15 Temmuz’u unutmamamız lazım. 15 Temmuz’u anlamak için tarihi sürece de bakmak lazım. Anadolu’yu yurt edindiğimiz günden beri ülkemiz ve milletimiz üzerinde hesapları olanlar var. Hesaplarını görmek için çoğu kez geldiler ama geldikleri gibi gittiler. Bundan sonra da gelecekler, geldikleri gibi de gidecekler inşallah. Bunun için bizim hazırlıklı olmamız lazım. Çocuklarımızı, gençlerimizi milli ve manevi değerlere uygun şekilde yetiştirip 15 Temmuz, Çanakkale, İstiklal Ruhunu canlı tutmamız için bütün kurumlarımızla gayret göstermemiz gerekiyor. 15 Temmuz’dan sonra kurumlarımız çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Ordumuz, emniyet teşkilatımız, kurumlarımız cumhurbaşkanımızın talimatıyla her zamankinden daha çok çaba gösteriyor ve kutlu yürüyüşümüzü devam ettirmek istiyor. 15 Temmuz’u tanımlayacak olursak milli iradenin vesayete, kahramanlığın ve cesaretin de ihanete galip geldiğinin adıdır. Hiç kimse milli iradenin üzerinde değildir. Herkes şunu çok iyi bilsin ki her türlü ihanetim karşısında aziz milletimiz her zaman olduğu gibi kahramanlığını, cesaretini bundan sonra da ortaya koyacaktır" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergiyi protokol üyeleri ve vatandaşlar gezdi.

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