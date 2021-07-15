Otomobili ekspere götürürken kaza yaptılar: 3 yaralı Kayseri'de içerisinde alıcı ve satıcının bulunduğu otomobil, ekspere giderken kanala uçtu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde içerisinde alıcı ve satıcının bulunduğu otomobil, ekspere giderken kanala uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Germir Mahallesi 474. Sokak üzerinde meydana gelen kazada, 50 BD 106 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçtu. Kazada, otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılarda itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Aracı ekspere götürüyorlarmış

Öte yandan, kanala uçan aracın satılmak üzere olduğu, alıcı ve araç sahibinin buluştuktan sonra aracı ekspere götürdükleri öğrenildi.

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