Eski eşini 7 yerinden bıçakladı

Olcay DÜZGÜNYasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ramazan U., 10 ay önce boşandığı eski eşi Nihan Atay'ı (35) işlettiği kuaför dükkanında 7 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Ramazan U., suç aletiyle birlikte polise teslim oldu.
Olay, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatlarda elektrikçilik yapan Ramazan U., 10 ay önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Nihan Atay´ın işlettiği kuaför dükkanına geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ramazan U., kuaför dükkanında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonrası belinden çıkardığı bıçakla Nihan Atay´ı 7 yerinden bıçakladı. Çığlık seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırdı. Olayın şüphelisi Ramazan U, ise suç aletiyle birlikte polise teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜNYasin DALKILIÇ
2021-07-15 21:15:19
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