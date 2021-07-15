15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Erciyes Anadolu Holding tarafından yaptırılan dünyanın en büyük Türk bayrağı Kayseri’de açıldı.



Etkinlikler kapsamında Talas Paraşüt indirme alanında düzenlenen programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “15 Temmuz bildiğiniz gibi sıradan bir darbe girişimi değildi. Arkasında çok büyük hesapların olduğu, gerçekleştiğinde ülke ve millet olarak bambaşka mecralara geçeceğimiz tarihi bir kırılma noktası olması istenen girişimdir. Kahraman ordumuzun üniforma ve silahlarını gasp eden bir avuç hainin yapmış olduğu bir kalkışmadır. Ancak 15 Temmuz Türk milletinin egemenliğini başkasına bırakmayacağını dünyaya haykırışıyla sonuçlanmıştır” dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise bayrağın yapılmasında emeği geçen Erciyes Anadolu Holding’e teşekkürlerini ileterek, “Sabah şehitlikte başladığımız törenlerimizi devam ettiriyoruz, sabahlara kadar da devam ettireceğiz. Hatırlanacağı üzere bundan 5 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'mızı hınca hınç dolduran Kayseri'mizin gerçekten değerlerine bağlı, vatanına, bayrağına, devletine, milletine bağlı olan hemşehrilerimizin Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla yapmış olduğu birlikteki ifade edilmez. Kayseri her zaman bu birlik ve beraberliğiyle, bayrağımıza, devletimize bağlılığıyla gururumuz olmuştur” ifadelerini kullandı.



Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, “Hafta boyunca 15 Temmuz etkinlikleri yapıyoruz. Bunların hepsinin amacı şu; hain FETÖ Terör Örgütü’nün darbe girişimini bütün ayrıntılarıyla, hangi amaçla yapıldığını bütün vatandaşlarımıza anlatmak zorundayız ki çocuklarımız bir daha bu kalkışma içerisinde olanlara karşı uyanık ve güçlü olsunlar. Biz çocuklarımızı bu konuda yarınlara hazırlamak zorundayız” şeklinde konuştu.



Erciyes Anadolu Holding tarafından yaptırılan 45 metre genişliğinde 67,5 metre uzunluğu, toplamda 3 bin 38 metrekare olan dünyanın en büyük Türk bayrağı Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Talas Belediyesi personelleri ve vatandaşlar tarafından açıldı.

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