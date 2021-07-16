Kayseri'de 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu

Kayseri’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu düzenlendi.

Kayseri’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında “Demokrasi bilinci, elden ele taşınan bir bayrak yarışıdır” sloganıyla 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından şehitlerin anısını nesilden nesile aktarmak için her yıl 81 ilde düzenli olarak yapılması planlanan “15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu” Kayseri’de 25 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

Kayseri'nin Sivas Bulvarı Emirgan Parkı önünden başlayan koşuyu Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı başlattı. Kayseri Cumhuriyet Meydanında son bulan koşuda Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile birlikte milli sporcular, sancağı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Garnizon Komutanı Aziz Adalı'ya teslim etti.

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